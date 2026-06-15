GUVERNER KALIFORNIJE TVRDI: Tramp je pokrenuo istragu protiv mene i moje supruge!
Guverner Kalifornije, Gevin Njusom, demokrata i dugogodišnji politički rival republikanskog predsednika Donalda Trampa, izjavio je u ponedeljak da je predsednik naložio Ministarstvu pravde da pokrene istragu protiv njega i njegove supruge.
Priroda navodne istrage za sada nije poznata.
Njusom je u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Iks" rekao da su federalni agenti poslednjih dana kucali na vrata njegovih prijatelja i bivših saradnika, tražeći dokumentaciju "ne zato što su pronašli krivično delo, već zato što pokušavaju da ga pronađu".
- Donald Tramp ne ide na mene samo zbog mojih zajedljivih objava na društvenim mrežama - rekao je Njusom, osvrćući se na svoje objave u kojima često ismeva Trampa.
- Napada me zato što razmišljam o kandidaturi za predsednika i zato što mu smeta što ga uporno prozivam zbog njegovih laži i obmana.
On je predsednika nazvao "korumpiranim" i rekao da je navodna istraga još jedan primer zloupotrebe pravosudnog sistema za obračun sa političkim protivnicima, pozivajući se na optužnice protiv bivšeg direktora FBI-ja.
Osoba upoznata sa slučajem potvrdila je da postoji više federalnih istraga koje se odnose na ljude iz Njusomovog okruženja, uključujući i jednu koja se tiče poreskih pitanja njegove supruge.
Prema rečima tog izvora, istrage su pokrenute prošle godine nakon prijava uzbunjivača u kalifornijskoj administraciji, a političko rukovodstvo u Vašingtonu nije učestvovalo u odluci da se one otvore.
Izvor je govorio pod uslovom anonimnosti, jer nije ovlašćen da javno komentariše istrage koje su još u toku.
Ovo su najnoviji poznati slučajevi istraga Ministarstva pravde koje se odnose na jednog od Trampovih političkih protivnika, što je izazvalo kritike da administracija koristi pravosudne organe kao političko oružje.
Ministarstvo pravde je takođe pokrenulo istrage ili podiglo optužnice protiv bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komeja, državne tužiteljke Njujorka, Letiše Džejms, bivšeg direktora CIA, Džona Brenana i bivšeg predsednika Federalnih rezervi, Džeromija Pauela, kao i protiv drugih osoba koje predsednik smatra političkim protivnicima.