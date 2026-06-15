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Guverner Kalifornije, Gevin Njusom, demokrata i dugogodišnji politički rival republikanskog predsednika Donalda Trampa, izjavio je u ponedeljak da je predsednik naložio Ministarstvu pravde da pokrene istragu protiv njega i njegove supruge.

Priroda navodne istrage za sada nije poznata.

Njusom je u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Iks" rekao da su federalni agenti poslednjih dana kucali na vrata njegovih prijatelja i bivših saradnika, tražeći dokumentaciju "ne zato što su pronašli krivično delo, već zato što pokušavaju da ga pronađu".

- Donald Tramp ne ide na mene samo zbog mojih zajedljivih objava na društvenim mrežama - rekao je Njusom, osvrćući se na svoje objave u kojima često ismeva Trampa.

- Napada me zato što razmišljam o kandidaturi za predsednika i zato što mu smeta što ga uporno prozivam zbog njegovih laži i obmana.

On je predsednika nazvao "korumpiranim" i rekao da je navodna istraga još jedan primer zloupotrebe pravosudnog sistema za obračun sa političkim protivnicima, pozivajući se na optužnice protiv bivšeg direktora FBI-ja.

Osoba upoznata sa slučajem potvrdila je da postoji više federalnih istraga koje se odnose na ljude iz Njusomovog okruženja, uključujući i jednu koja se tiče poreskih pitanja njegove supruge.

Prema rečima tog izvora, istrage su pokrenute prošle godine nakon prijava uzbunjivača u kalifornijskoj administraciji, a političko rukovodstvo u Vašingtonu nije učestvovalo u odluci da se one otvore.

1/9 Vidi galeriju Gevin Njusom, guverner Kalifornije Foto: Rich Pedroncelli/FR171957 AP

Izvor je govorio pod uslovom anonimnosti, jer nije ovlašćen da javno komentariše istrage koje su još u toku.

Ovo su najnoviji poznati slučajevi istraga Ministarstva pravde koje se odnose na jednog od Trampovih političkih protivnika, što je izazvalo kritike da administracija koristi pravosudne organe kao političko oružje.

1/8 Vidi galeriju Guverner Kalifornije Gevin Njusom dočekao Donalda i Melaniju Tramp u Los Anđelesu Foto: AP Mark Schiefelbein