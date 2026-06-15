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Predsednik SAD, Donald Tramp pridružio se u ponedeljak svetskim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gde je olakšanje zbog sporazuma o okončanju rata sa Iranom zasenila nelagodnost zbog američkih pretnji uvođenjem carina Francuskoj.

Trampa je na samitu G7 u letovalištu Evijan dočekao šef protokola francuskog predsednika, umesto da ga lično dočeka predsednik Emanuel Makron, kako je prvobitno bilo planirano. Dvojica lidera kasnije su održala bilateralni sastanak.

1/7 Vidi galeriju Tramp stigao na samit G7 koji se održava u Francuskoj, sastao se sa Makronom Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

- Sve je veoma lepo, hvala vam - rekao je Tramp novinarima po dolasku, samo nekoliko sati nakon što je postigao preliminarni sporazum sa Iranom, što je jedno od pitanja kojima će se lideri G7 baviti tokom samita od 15. do 17. juna.