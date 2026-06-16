Vang Ji prisustvovao prijemu povodom 25. godišnjice ŠOS-a
Kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji, izjavio je u ponedeljak da osnivanje Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) predstavlja početak novog poglavlja u savremenim međunarodnim odnosima.
Govoreći na prijemu u Pekingu povodom 25. godišnjice ŠOS-a, Vang Ji, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da su članice organizacije razvile Šangajski duh zasnovan na međusobnom poverenju, uzajamnoj koristi, ravnopravnosti, konsultacijama, poštovanju različitih civilizacija i težnji ka zajedničkom razvoju, čime su doprinele izgradnji novog tipa međunarodnih odnosa.
„Četiri velike globalne inicijative koje je predložila Kina, kao i koncept izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo, pokazali su ispravan pravac razvoja sveta“, rekao je Vang. On je naglasio da ŠOS treba da igra još značajniju ulogu i bude primer u promovisanju svetskog mira, razvoja i obostrano korisne saradnje.
Vang je takođe istakao da je Kina spremna da sa ostalim članicama ŠOS-a deli razvojne mogućnosti i unapređuje uzajamno korisnu saradnju.
Generalni sekretar ŠOS-a, Nurlan Jermekbajev, rekao je da je na Samitu ŠOS-a 2025. godine u Tjenđinu usvojena razvojna strategija organizacije za narednu deceniju, koja predstavlja ambiciozan, ali realan i ostvariv plan razvoja.
On je izrazio nadu da će države članice zajedničkim naporima nastaviti da ostvaruju korist svojim narodima, te doprinose miru i razvoju regiona.
Kineska medijska grupa