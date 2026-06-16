SPREMA SE VELIKA PROMENA, TRAMPU KONAČNO STIŽE POMOĆ IZ G7! Saveznici spremni da čuvaju mir u Ormuskom moreuzu nakon sporazuma s Iranom, 2 zemlje na čelu (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp mogao da odluči da objavipreliminarni sporazum o okončanju rata s Iranom i pre petka, za kada je u švajcarskom gradu ženevi planirano zvanično potpisivanje Memoranduma o razumevanju koji bi trebalo da bude uvod u konačni dokument o okončanju najnovijeg sukoba na Bliskom istoku.
BBC prenosi da je mogućnost objave okvirnog sporazuma ranije nego što je najavljeno pomenuo američki potpredsednik Džej Di Vens, nakon što je šef Bele kuće izjavio da je sporazum već potpisan.
Vens je Memorandum o razumevanju između SAD i Irana opisao kao "veoma opšti" dokument dugačak "oko stranicu i po".
Visoki američki zvaničnici takođe su počeli da iznose neke detalje o sporazumu, navodeći da će se Ormuski moreuz ponovo biti otvoren za saobraćaj u petak, na dan formalnog potpisivanja u Ženevi.
Arapski lideri na posebnoj sednici G7 o Iranu
Ove informacije stižu dok Tramp prisustvuje samitu G7 u Francuskoj, na kojem će danas biti održana posebna sednica o Iranu kojoj će prisustvovati i lideri Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).
Tramp je po dolasku na samit juče razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
- Veoma sam srećan što mogu da kažem da je potpisano, sporazum je u potpunosti potpisan - kazao je predsednik SAD, misleći na preliminarni sporazum.
Američki zvaničnici su naveli da su dokument elektronski potpisali Tramp, Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, glavni pregovarač Teherana.
Očekuje se da će tehnički razgovori o iranskom nuklearnom programu početi ove nedelje, dok će svako ublažavanje sankcija ili oslobađanje zamrznute imovine Irana zavisiti od toga da li će ta zemlja ispunjavati obaveze iz sporazuma.
Tramp je ranije najavio da će detalji sporazuma biti objavljeni "prilično brzo" nakon ceremonije u petak, da bi Vens poručio da bi američki predsednik mogao da odluči da objavi sporazum sa Teheranom i pre toga.
On je medijima kazao da je u "prvom pasusu" dokumenta navedeno je da će se Iran obavezati da će poštovati "regionalni mir i stabilnost", što uključuje i zaustavljanje finansiranja "terorističkih organizacija".
- Najvažnije je to da će imati obavezu da ne razvijaju nuklearno oružje, što će biti podložno proveri - rekao je Vens.
Trampu ne smeta "jedan ili dva broda" iz drugih zemalja
Britanski medijski servis navodi da će saveznici iz G7 želeti da na samitu razgovaraju sa Trampom o Iranu, dok Velika Britanija i Francuska predvode planove za odbrambenu misiju zaštite brodova u Ormuskom moreuzu.
Tramp je rekao da ne veruje da će Americi "biti potrebno mnogo pomoći" u obezbeđivanju slobodnog prolaza brodova, ali je dodao da "ne misli da je loša ideja imati jedan ili dva broda" iz drugih zemalja koja bi bila raspoređena na strateški važnom plovnom putu.
Okvirni sporazum će produžiti prekid vatre za još 60 dana, tokom kojih će strane pregovarati o detaljima konačnog sporazuma.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, objavljujući kao posrednik u nedelju da je dokument dogovoren, kazao je da on uključuje "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".
Američki zvaničnici su rekli da, iako je Liban obuhvaćen okvirom prekida vatre, povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije nije bio uslov za postizanje sporazuma i da Izrael zadržava pravo na samoodbranu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je sinoć da će izraelske snage ostati u bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Pojasu Gaze "koliko god je potrebno" i zadržati pravo da odgovaraju na napade.
On je na konferenciji za novinare rekao i da Iranu neće biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje, sa ili bez sporazuma.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)