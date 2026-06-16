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Zemljotres od 6,7 stepena Rihterove skale pogodio je danas indonežansko ostrvo Sulavesi, nakon čega su usledili jaki naknadni potresi.

Prvobitni zemljotres izazvao je snažan potres koji je trajao više od minut oko Palua, grada sa oko 400.000 stanovnika i glavnog grada pokrajine Centralni Sulavesi.

Prijavljena je materijalna šteta, ali nema dostupnih informacija o mogućim žrtvama.

Epicentar zemljotresa bio je 43 kilometra istočno-jugoistočno od Palua, a Američki geološki zavod (USGS) je saopštio da je bio na dubini od oko 10 kilometara.

Najjači naknadni potres bio je magnitude 5,2.

Vlasti Indonezije nisu izdale upozorenje na cunami.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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