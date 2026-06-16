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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko javno se izvinio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom zbog oštrih komentara koje mu je nedavno uputio.

Ukrajinski mediji prenose da je Lukašenko dao intervjuu servisu na engleskom jeziku saudijske televizije Al Arabija i u njemu pričao o javnim kritikama upućenim na račun ukrajinskog predsednika, pokušavši da objasni kontekst tih izjava.

- Možda sam ngde otišao predaleko, ali to je bio odgovor na njegove neosnovane izjave: "Da, imamo 500 meta, da, znamo gde je Lukašenko. Sutra ćemo udariti raketama i dronovima". Ćutao sam. Čak su se i svi iznenadili što sam ćutao. Shvatio sam da je ta osoba pod velikim pritiskom, mlada osoba, neiskusna, nije vojnik. Možda mu nešto nije kliknulo u glavi. Ćutao sam. Ali kada su počeli da mi prete, bio sam primoran da i na to odgovorim - kazao je Lukašenko.

"Vraća ti se onako kako daješ"

Predsednik Belorusije je kazao da "ako se Volodimir Oleksandrovič (Zelenski) uvredio", on mu se "izvinjava zbog tih reči".

- Možda nije trebalo (to da kažem), s obzirom da se on bori, na kraju krajeva. Možda nije trebalo tako oštro da govorim o tome. Ali, s druge strane, trebalo bi da razume, kao što često kažemo: vraća ti se onako kako daješ - rekao je Lukašenko.

1/7 Vidi galeriju Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije Foto: BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE HANDOUT/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Pored izvinjenja, beloruski lider se osvrnuo na zabrinutost u vezi sa potencijalnim širenjem linija fronta u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

On je naglasio je da Minsk nema interes da se borbe prošire na belorusku teritoriju.

Lukašenko veruje da bi infrastruktura njegove zemlje bila veoma ranjiva na udare, tvrdeći da je već identifikovano 500 potencijalnih meta unutar Belorusije.

- Belorusija je veoma ranjiva u vojnom smislu ako Ukrajina počne da napada Belorusiju na isti način na koji napada Rusiju, jer je Belorusija kao na dlanu ukrajinskim vojnicima. Savršeno dobro razumemo da će naši glavni objekti za održavanje života – proizvodnja i logistika – biti napadnuti - izjavio je on.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Beloruski predsednik se dotakao nedavnih razgovora koje je imao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tvrdeći da Kremlj ne smatra korisnim direktno učešće beloruskih snaga u borbama.

On je kazao da bi, ako bi se otvorio novi front iz pravca Belorusije, to produžilo liniju sukoba za još 1.500 kilometara, što je prostor koji bi, po njegovom mišljenju, obe zemlje teško branile.

Potencijalni sukob sa NATO

Lukašenko je upozorio da bi takav scenario mogao iz osnova da promeni situaciju, potencijalno vodeći direktnom sukobu između rusko-beloruskog saveza i NATO.

- Razumemo da je ulazak Belorusije u bilo kom svojstvu u rat, u tu situaciju, neprihvatljiv. Doneće više štete nego koristi - poručio je Lukašenko.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

On je potvrdio je da nema nameru da pokreće vojne operacije protiv Ukrajine i osvrnuo se na ranije, nerealizovane predloge Minska za posredovanje u pregovorima tokom početnih faza ruske invazije na Ukrajinu.

- Sa strane Belorusije, a posebno sa moje strane, ne treba očekivati vojne akcije. Od prvih dana rata, nudio sam mu kako da se dogovori, kako da sklopi mir; da me je poslušao tada, 2022. godine, danas ne bi bilo razgovora o tome gde da se zaustavi na liniji kontakta“, zaključio je.

1/6 Vidi galeriju Beloruska vojska Foto: EPA / BELARUSIAN DEFENCE MINISTRY, Shutterstock, Viktor Tolochko / Sputnik / Profimedia

Ukrajinski mediji podsećaju da je nakon upozorenja komandanta ukrajinskih jedinica bespilotnih sistema Roberta "Mađara" Brovdija u vezi s identifikacijom 500 potencijalnih ciljeva u Belorusiji, Lukašenko je odbacio tu izjavu i poručio da je Belorusija pripremila kontraodgovor.

Lukašenko je tvrdio da ukrajinsko vojno osoblje pokušava da izbegne dodatni front, dok je istovremeno poručivao da je njegova administracija zauzvrat identifikovala sopstveni set od 500 ciljeva.

1/3 Vidi galeriju Raspoređivanje ruskog raketnog sistema Orešnik u Belorusiji Foto: screenshot YT/VoentvBY

Beloruski lider je posebno pomenuo da zna za "veoma ozbiljan cilj" sa preciznim koordinatama u Ukrajini koji se nalazi blizu beloruske granice.