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Ukrajinski dron oštetio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu kompanije Gazpromnjeft, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Sobjanjin je na Telegramu naveo da u napadu nije bilo žrtava i da hitne službe rade na terenu, ali nije precizirao da li je proizvodnja u najvećoj rafineriji u moskovskom regionu ugrožena.

Rafinerija je tokom 2024. godine preradila 11,6 miliona tona nafte i proizvela 2,9 miliona tona benzina i 3,2 miliona tona dizela, prema dostupnim podacima, prenosi Rojters.

Prema podacima koji se navode, broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručen je od početka 2026. godine, što je dovelo do delimičnih ili potpunih obustava rada pojedinih postrojenja i pada proizvodnje goriva.

Rafinerija Gazpromnjefta snabdeva moskovski region, koji do sada nije bio među područjima sa većim poremećajima u snabdevanju gorivom.

Zelenski potvrdio napad

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je na X da je u jednom od najnovijih udara pogođena rafinerija nafte u Moskovskoj oblasti, ističući da je reč o demonstraciji ukrajinskih sposobnosti za dejstva na velikim udaljenostima.

- Ovog puta, Moskovska oblast osetila je domet ukrajinskih sposobnosti za dejstva na velikim udaljenostima. Rafinerija nafte pogođena je na udaljenosti od 500 kilometara - naveo je on.

Tom prilikom zahvalio je pripadnicima više ukrajinskih bezbednosnih i vojnih formacija za učešće u operaciji.

- Zahvaljujem borcima Službe bezbednosti Ukrajine, Snaga za bespilotne sisteme, Snaga za specijalne operacije, Glavne obaveštajne uprave Ukrajine i Raketnih snaga na njihovom efikasnom radu - poručio je.

Ukrajinski predsednik ocenio je da su napadi dugog dometa važan element pritiska na Rusiju kako bi se rat priveo kraju.

- Rusija mora biti primorana da okonča rat protiv našeg naroda. Ukrajinsko oružje dugog dometa jedan je od važnih elemenata tog pritiska - istakao je.

Govoreći o motivima napada, dodao je da je reč o odgovoru na ruske vojne akcije.

- Ovo je pravedan odgovor na ruske napade – i na odugovlačenje rata koji mora biti okončan - rekao je ukrajinski lider.

Napad nakon ruskog bombardovanja Kijeva i požara u kijevsko-pečerskoj lavri

Ovaj ukrajinski napad usledio je samo dan nakon što je tokom ruskog bombardovanja Kijeva izbio požar u Kijevsko-pečerskoj lavri, pravoslavnoj svetinji iz 11. veka, a najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene tokom napada na grad.

Novinari su upitali Zelenskog šta bi poručio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nakon ovog napada.

- Reći ćemo i mi svoje - kazao je Zelenski.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je pronašla ostatke drona Geran-2, letelice ruske proizvodnje, pored Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre.

Sa druge strane, Moskva tvrdi da je oštećenu crkvu u Kijevu pogodila američka protivvazdušna raketa Patriot.

- Prema potvrđenim izveštajima, raketa američkog sistema protivvazdušne odbrane patriot pogodila je kompleks Kijevo-pečerske lavre - navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je TASS.