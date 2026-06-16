Slušaj vest

Devojka (21) je preminula juče u Grčkoj, na Eviji, nakon što ju je ubola osa.

Prema navodima njene porodice, mladu ženu je neposredno pre nego što je kolabirala navodno ubola osa. Lekari su odmah po njenom prijemu započeli reanimaciju i primenili sve predviđene medicinske procedure, ali uprkos višesatnim naporima nisu uspeli da joj spasu život.

Prema dostupnim informacijama, devojka je u zdravstvenu ustanovu stigla u izuzetno teškom stanju. Tragičan događaj izazvao je veliku uznemirenost među članovima porodice, ali i u samom domu zdravlja, zbog čega je intervenisala i policija.

Nakon toga, njeno telo je prevezeno u bolnicu u Halkidi, gde će biti obavljene neophodne procedure. Tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

(Kurir.rs/Protothema)

Ne propustitePlanetaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD EVZONIJA, IMA MRTVIH! Sudarili se kamion i automobil, saobraćaj paralisan (VIDEO)
solun.png
PlanetaČUVENA PLAŽA NA ZAKINTOSU POTPUNO ZATVORENA, SITUACIJA JE OPASNA: Nadležni doneli odluku, prete VISOKE KAZNE! Više ljudi povređeno
Ljudi na plaži
PlanetaNAJEZDA OTROVNIH RIBA U GRČKIM MORIMA: Ako ih vidite, nikako ih ne dirajte - zabrinuti naučnici objasnili šta se dešava (FOTO)
pefkohori.jpg
PlanetaOTROVALI SE GOSTI U POZNATOM GRČKOM RESTORANU! Inspekcija zatekla jeziv prizor: Ovoga ima preko 5 TONA!
mediteranska ishrana shutterstock_383491648.jpg