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Devojka (21) je preminula juče u Grčkoj, na Eviji, nakon što ju je ubola osa.

Prema navodima njene porodice, mladu ženu je neposredno pre nego što je kolabirala navodno ubola osa. Lekari su odmah po njenom prijemu započeli reanimaciju i primenili sve predviđene medicinske procedure, ali uprkos višesatnim naporima nisu uspeli da joj spasu život.

Prema dostupnim informacijama, devojka je u zdravstvenu ustanovu stigla u izuzetno teškom stanju. Tragičan događaj izazvao je veliku uznemirenost među članovima porodice, ali i u samom domu zdravlja, zbog čega je intervenisala i policija.