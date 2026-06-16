Devojka je preminula od ubola ose u Grčkoj, na Eviji
Planeta
TRAGEDIJA NA EVIJI! Devojka (21) umrla od uboda ose, grčki lekari satima vodili nadljudsku borbu za njen život
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Prema navodima njene porodice, mladu ženu je neposredno pre nego što je kolabirala navodno ubola osa. Lekari su odmah po njenom prijemu započeli reanimaciju i primenili sve predviđene medicinske procedure, ali uprkos višesatnim naporima nisu uspeli da joj spasu život.
Prema dostupnim informacijama, devojka je u zdravstvenu ustanovu stigla u izuzetno teškom stanju. Tragičan događaj izazvao je veliku uznemirenost među članovima porodice, ali i u samom domu zdravlja, zbog čega je intervenisala i policija.
Nakon toga, njeno telo je prevezeno u bolnicu u Halkidi, gde će biti obavljene neophodne procedure. Tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.
(Kurir.rs/Protothema)
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