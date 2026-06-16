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Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) poginula je nakon pada sa visine od oko 40 metara sa napuštenog Mosta kostura u Limeiri, u saveznoj državi Sao Paulo, u nesreći koja je zabeležena šokantnim snimkom koji se brzo proširio internetom.

Avanturista koji je skočio sa istog mosta samo nekoliko sati pre nego što je Marija stradala jer je lansirana bez sigurnosnog užeta tvrdi da su organizatori "popustili sa standardima" zbog ogromnog broja ljudi koji su čekali na red.

Prema lokalnim medijima, zatražila je da izvede skok u stilu "aviona", pri kojem su je dva instruktora podigla na ramena dok je raširila ruke, a zatim je puštena sa mosta.

Buduća profesorka fizičkog vaspitanja navodno je platila oko 30 evra funti za skok, kao i dodatni iznos za GoPro kameru od 360 stepeni koja se može videti u njenoj ruci neposredno pre skoka.

Sada je muškarac koji se predstavio samo kao Emanuel ispričao da veruje da je pritisak zbog velikog broja ljudi koji su čekali na bandži, nakon kašnjenja izazvanih kišom, možda doprineo tragediji.

Emanuel kaže da je bio drugi od ukupno 93 ljudi koji su tog dana skočili sa mosta, ali smatra da je žurba da se nadoknadi izgubljeno vreme mogla da dovede do kobne greške.

GoPro kamera još nije pronađena, a policija veruje da bi mogla biti ključna za rekonstrukciju poslednjih trenutaka pre tragedije, uključujući eventualna uputstva koja su data Mariji Eduardi i pitanje da li je zabeležila smrtonosni skok.

Govoreći za brazilskog influensera Dijega Šuenga, Emanuel je podelio snimak svog skoka sa istog mesta u subotu ujutru.

Na snimku se vidi kako je elastično uže bezbedno pričvršćeno za njegovu nogu pre nego što skače sa mosta, što je u oštroj suprotnosti sa snimkom fatalnog skoka Marije Eduarde, na kojem se čini da isto uže leži smotano na mostu iza nje.

On se prisetio da je u početku imao poverenja u organizatore.

"Oprema je delovala bezbedno i sve je izgledalo kako treba. Od komunikacije sa grupom do pojedinačnih instrukcija i samog dolaska na most, osećao sam se sigurno", rekao je.

Emanuel je svoj skok završio bez problema, ali tvrdi da je ponašanje organizatora dok su pokušavali da ubrzano propuste ostale učesnike "ostavljalo mnogo prostora za kritiku".

"Bio je to veoma neuobičajen dan. Padala je kiša, bilo je kašnjenja i mnogo ljudi je čekalo na skok. Iz moje perspektive učesnika, organizacija je bila veoma loša. Očigledno je da se ono što se dogodilo ne može opravdati. Po mom mišljenju, nedostajalo je profesionalizma. Pozitivan utisak koji sam imao potpuno je nestao", rekao je.

Marijin verenik gledao "skok u smrt"

Verenik Marije Eduarde, koji je sa njom doputovao na most i prisustvovao nesreći, navodno je pretrpeo ozbiljan zdravstveni problem nakon što je video njen pad i prebačen je u lokalnu bolnicu.

Medicinska sestra Rajza Dijaz, koja se slučajno našla na lokaciji kao turista, izjavila je da je potrčala niz strmu padinu pokušavajući da spase devojku.

Za brazilsku emisiju "Domingo Espetakular" rekla je da je studentkinja po dolasku još pokazivala slabe znake života.

"Videla sam da teško diše i proverila sam joj zenice - obe su bile proširene. Osetila sam i puls. Bio je veoma slab, ali ga je i dalje imala", rekla je.

Medicinska sestra je razgovarala sa Marijom Eduardom pokušavajući da je održi pri svesti dok nije stigla dodatna pomoć, ali je devojka zadobila višestruke teške povrede i proglašena je mrtvom na licu mesta.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) poginula tokom bandži skoka u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Trojica muškaraca u pritvoru

Nakon tragedije dvojica muškaraca pobegla su sa mesta nesreće, ali su kasnije pronađeni uz pomoć policijskih helikoptera.

Šest osoba privedeno je na saslušanje, a trojica muškaraca - Maikon Fernandes Sintra (42), Luis Felipe Felisijano Egorof (32) i Vitor de Freitas Gonsalveš (27) - zadržani su u pritvoru zbog sumnje za ubistvo sa eventualnim umišljajem.

Prema brazilskom zakonodavstvu, to znači da su bili svesni da njihove radnje mogu dovesti do smrti, čak i ako im to nije bila direktna namera.

Istražitelji navode da su instruktori tokom ispitivanja delovali dezorijentisano i nisu mogli da objasne ko je bio odgovoran za pričvršćivanje užeta niti ko je morao da izvrši završnu bezbednosnu proveru.

Jedan od osumnjičenih, Felisijano Egorof, priznao je da nije postojala jasna podela odgovornosti kada je reč o bezbednosnim kontrolama.

"Nekada jedan od nas ne bi stavio opremu, drugi bi proveravao, treći bi proveravao, četvrti bi je stavljao. Nekada bi jedna osoba uradila sve, a druga bi samo pogledala da li je sve u redu. Otprilike je tako funkcionisalo", rekao je istražiteljima.

Na pitanje ko je trebalo da pričvrsti sigurnosnu opremu Mariji Eduardi ili izvrši završnu proveru pre njenog skoka, odgovorio je da se ne seća.

1/5 Vidi galeriju Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21), devojka koja je poginula tokom bandži skoka u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Nestala kamera ključni dokaz

Nestala GoPro kamera postala je jedan od ključnih elemenata istrage nakon što je jedan svedok tvrdio da je video zaposlenog kako je uklanja sa tela devojke neposredno nakon pada. Rafael Gular, koji je čekao svoj red za skok, tvrdi da je posmatrao kako jedan član osoblja skida GoPro kameru sa njenog vrata dok je već ležala na zemlji.

Prvo čega se sećam jeste da sam video jednog zaposlenog kako skida GoPro sa njenog vrata dok je već ležala na zemlji. Da li je pokušavao da sakrije dokaz ili je bio zabrinut zbog vrednosti opreme, ne znam - rekao je za televiziju EPTV.

Dodao je da organizatori nakon nesreće nisu rekli ništa ostalim ljudima koji su čekali.

Bili su kao u katatoničnom stanju. Ne znam da li su pokušavali da shvate šta su uradili ili su razmišljali kako da pobegnu i sakriju se - rekao je.

Muškarci su navodno radili za kompaniju za bandži skokove "Entre Cordas" i povezani brend instruktora "LH Voei". Instagram stranica kompanije, koja je reklamirala "skok u izuzetno", navodno je ugašena nakon tragedije.

Potresne poslednje objave

Marija je samo nekoliko sati pre tragedije objavila više poruka na društvenim mrežama. U jednoj objavi na Instagramu, pored banera kompanije Entre Cordas, napisala je: "Ko je ta luda osoba koja mi je dozvolila da skočim sa mosta?"

U drugoj objavi fotografisala je saobraćajni znak sa nacrtanim kosturom i upozorenjem:

"Opasnost. Rizik od smrti."

U trećoj objavi pokazala je papirne narukvice sa natpisima:

"Dobrodošli među užad! Ja ću da letim. Poletanje odobreno."

Marija je sahranjena u nedelju u Sao Paulu, gde su se prijatelji i kolege oprostili od nje, podsećajući na njenu ljubav prema sportu i san da postane nastavnica fizičkog vaspitanja i inspiriše decu kroz sport.

Nakon sahrane njena majka Valnenija prvi put se oglasila povodom tragedije.

"To prokleto uže mi te je zauvek oduzelo. Moja voljena ćerko, nema te više, a ovde su ostali samo bol i čežnja. Voleću te zauvek", napisala je.