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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao danas pre podne u Evijan le Ben na samit G7, gde ga je dočekao domaćin skupa francuski predsednik Emanuel Makron, javili su francuski mediji.

Zelenski učestvuje na radnom sastanku pod nazivom "Izgradnja mira i bezbednosti za Ukrajinu i Evropu" sa članicama Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta - G7, a sa njim na skupu je i američki predsednik Donald Tramp.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu G7 u Francuskoj Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Sudeći prema fotografijama, Tramp se nije rukovao sa Zelenskim u sali, iako su se njih dvojica pozdravili sa drugim liderima.

Na snimku se vidi da se Zelenski pre ulaska u salu srdačno pozdravio s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, dok je Tramp ulazio na skup, gde je delovalo kao da se predsednik Amerike pravi da ne vidi ukrajinskog kolegu.

Američki predsednik Donald Tramp na samitu G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

U francuskom odmaralištu Evijanu le Benu u ponedeljak je počeo trodnevni lidera G7, koju čine Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i SAD.

Tramp stigao na samit G7 koji se održava u Francuskoj, sastao se sa Makronom Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Na trodnevnom samitu su i zvaničnici Evropske unije, kao i lideri koje je pozvalo francusko predsedništvo, kao što su indijski premijer Narendra Modi i egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi.

Teme samita su Bliski istok, rat u Ukrajini kao i globalna ekonomska stabilnost, klimatske promene i bezbednosne krize.

(Kurir.rs/Beta/Priredio: N. V.)

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