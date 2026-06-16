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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao danas pre podne u Evijan le Ben na samit G7, gde ga je dočekao domaćin skupa francuski predsednik Emanuel Makron, javili su francuski mediji.

Zelenski učestvuje na radnom sastanku pod nazivom "Izgradnja mira i bezbednosti za Ukrajinu i Evropu" sa članicama Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta - G7, a sa njim na skupu je i američki predsednik Donald Tramp.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu G7 u Francuskoj Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Sudeći prema fotografijama, Tramp se nije rukovao sa Zelenskim u sali, iako su se njih dvojica pozdravili sa drugim liderima.

Na snimku se vidi da se Zelenski pre ulaska u salu srdačno pozdravio s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, dok je Tramp ulazio na skup, gde je delovalo kao da se predsednik Amerike pravi da ne vidi ukrajinskog kolegu.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na samitu G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

U francuskom odmaralištu Evijanu le Benu u ponedeljak je počeo trodnevni lidera G7, koju čine Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i SAD.

1/7 Vidi galeriju Tramp stigao na samit G7 koji se održava u Francuskoj, sastao se sa Makronom Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Na trodnevnom samitu su i zvaničnici Evropske unije, kao i lideri koje je pozvalo francusko predsedništvo, kao što su indijski premijer Narendra Modi i egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi.

Teme samita su Bliski istok, rat u Ukrajini kao i globalna ekonomska stabilnost, klimatske promene i bezbednosne krize.