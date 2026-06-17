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U trenutku kada se govori o mogućem smirivanju tenzija na Bliskom istoku, stručnjaci za emisiju "Redakcija" su upozorili da je još rano govoriti o trajnom miru, dok se istovremeno otvaraju nova pitanja o stabilnosti globalnih lanaca snabdevanja, energetskom tržištu i političkim odnosima velikih sila.

Da li svet stvarno ulazi u mirniju fazu ili je ovo samo još jedan krhki dogovor na Bliskom istoku, za emisiju "Redakcija", otkrili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku, prof. dr Goran Puzić, ekonomista i Saša Pešić, novinar.

- Sve vreme se zalažem za mir i verujem da je on neophodan. Od prvog dana sukoba u svim svojim javnim nastupima ističem da je prekid stradanja ljudi, sa obe strane, prioritet. Kada ljudi ginu zarad interesa određenih korporacija, to predstavlja veliki problem. Postoje određeni signali da Izrael možda neće prihvatiti mirovno rešenje, ali, ako budemo objektivni, Amerika ima ključnu ulogu i njen uticaj je presudan - rekao je Puzić.

Goran Puzić Foto: Kurir Televizija

Diplomatski napori i očekivanja oko mogućeg rešenja

On ocenjuje da bi uz posredovanje SAD i uključivanje različitih aktera kroz diplomatske kanale moglo doći do približavanja stavova i potencijalnog postizanja dugoročnog rešenja.

- Verujem da će Amerika uspeti da ubedi i Netanjahua i izraelsko rukovodstvo da je mir u interesu svih strana. Od početka sam zastupao stav da Izrael kao država ne sme da nestane, to bi bilo pogrešno. Sa druge strane, moraju se uzeti u obzir i određeni interesi Irana, a tu je ključna uloga tajne diplomatije. Ako svi akteri nastave u tom pravcu, verujem da smo blizu rešenja i da bi mogao biti postignut stvarni mir - kaže on.

Kako dalje navodi Kapor, za povratak u stabilne tokove će biti potrebno više meseci, uz postepeno rešavanje problema u transportu, zalihama i snabdevanju ključnim sirovinama.

- Povratak na stanje kakvo je bilo ranije neće biti moguć brzo. Biće potrebno najmanje šest meseci da se stabilizuje transport, da se uklone zarobljeni tankeri i da se obnove ispražnjena strateška skladišta u više država. Ne znam u kojoj meri je Kina to radila, ali je jasno da su rezerve značajno pogođene. Takođe, važno je videti šta će se dešavati sa veštačkim đubrivima, kao i sa ključnim sirovinama poput helijuma i sumpora, koji imaju značajnu ulogu u industrijama poput proizvodnje poluprovodnika. Sve to ukazuje da će stabilizacija potrajati - naveo je.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Pored toga, određena gasna polja u Kataru su, prema dostupnim informacijama, delimično oštećena, pa bi njihova obnova mogla da traje tri do pet godina. Dakle, za potpunu stabilizaciju biće potrebno više godina, iako to ne znači da će situacija biti lošija nego sada, već da će proces oporavka trajati. Što se tiče najavljenog mirovnog sporazuma, i on ostaje pod znakom pitanja, jer još uvek ne postoji konačan dokument. To je ono što zanima javnost, ali verujem da su određene stvari već usaglašene, posebno imajući u vidu stavove Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji ukazuju na približavanje oko mogućeg dogovora - kaže on.

Pešić je za kraj zaključio da se u Francuskoj, uprkos pojačanim bezbednosnim merama i političkim podelama, primirje između SAD i Irana ocenjuje kao važan diplomatski pomak koji je naišao na različite reakcije u javnosti i vlasti.

- Dok se u Evijanu održavaju sastanci svetskih lidera pod izuzetno pojačanim bezbednosnim merama, uključujući i angažovanje švajcarske vojske, u francuskoj javnosti prisutna je mešavina ekonomskog olakšanja zbog najnovijih vesti o primirju na Bliskom istoku, ali i izraženih političkih podela i povremenih socijalnih nemira, pre svega zbog visokih cena energenata. U tom kontekstu, predsednik Emanuel Makron je među prvima pozdravio primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenivši ga kao važan i pozitivan korak - rekao je.

Saša Pešić, predsednik udruženja Svi Srbi u Parizu Foto: Kurir Televizija

- Ipak, iza diplomatske slike stoji značajan politički pritisak. Pariz insistira da sporazum iz Ženeve obuhvati i Liban, imajući u vidu istorijske i političke veze Francuske sa Bejrutom, koji je izložen teškim udarima. Istovremeno, domaćinstvo samita G7 za Francusku je trebalo da predstavlja diplomatski uspeh, ali se u međunarodnim krugovima to ne tumači jednoglasno kao francuski trijumf - za emisiju "Redakcija", objasnio je Pešić.

01:43 KRHKO PRIMIRJE ILI POČETAK MIRA? Stručnjaci otkrili šta stoji iza dogovora na Bliskom istoku: "Svet je daleko od brzog oporavka" Izvor: Kurir televizija

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