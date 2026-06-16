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Američki geološki zavod je saopštio da je zemljotres jačine 6,7 stepeni Rihterove skale pogodio centralno indonežansko ostrvo Sulavesi u utorak, bez trenutnih izveštaja o žrtvama.

Zemljotres je pogodio istočno-jugoistočno od Palua, u provinciji Centralni Sulavesi, u 10:27 časova po lokalnom vremenu.

Nije bilo rizika od cunamija. Međutim, pacijenti u nekoliko bolnica evakuisali su zgradu radi bezbednosti.

Niz zemljotresa

Prvobitni epicentar zemljotresa bio je 43 kilometra jugoistočno od Palua. Američki geološki zavod je saopštio da je bio na dubini od oko 10 kilometara.

Usledilo je nekoliko naknadnih potresa, a najjači je bio jačine 5,2 stepena Rihterove skale.

Snimci koji su se pojavili iz pogođenog područja pokazuju teško oštećene strukture sa delimično urušenim krovovima, razbijenim zidovima i rasutim ostacima. Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama saopštila je da se informacije o obimu štete, kao i o mogućim žrtvama ili raseljenim stanovnicima, još uvek prikupljaju.

"Novi snimci prikazuju ogromne, duboke pukotine koje se protežu kroz glavni put Palu-Napu, koji povezuje grad Palu sa udaljenom dolinom Napu, nakon snažnog zemljotresa magnitude 6,7 koji je danas pogodio Centralni Sulavesi u Indoneziji", stoji u opisu snimka.

- Evakuisali smo sve goste iz hotela, uključujući i nekoliko gostiju koji su ostali u svojim sobama - rekla je za novinsku agenciju Asošijejted pres efendi Natali, generalna direktorka hotela sa četiri zvezdice u Paluu.

- Svi su paničili, što je prirodna reakcija tokom zemljotresa, ali svi su bezbedni - kazala je ona.

Natali je dodala da je hotel pretrpeo samo manju štetu.

Vatreni pojas Pacifika

Indonezija se nalazi na pacifičkom "Vatrenom pojasu", geološki najaktivnijoj zoni na svetu, gde se redovno dešavaju zemljotresi i vulkanske erupcije.

Godine 2018, grad Palu je pogodio zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale. Zemljotres je pratio cunami visine 3 metra i fenomen nazvan likvefakcija, u kojem se zemljište urušava samo u sebe.