Slušaj vest

Voljeni pas jedne žene je ubijen nakon što su policajci policijske uprave Los Anđelesa reagovali na prijavu o buci tokom proslave šampionata Njujork Niksa.

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje Mari Marselj kako tuguje zbog gubitka svog dvogodišnjeg psa zlatnog svetog berdudla, Džejmsona.

Marselj je u subotu uveče slavila prvu NBA titulu Niksa u poslednjih 53 godine kada je, 10 minuta kasnije, njen ljubimac ubijen. Policajci policije Los Anđelesa su poslati na mesto prijave o buci i mogućeg porodičnog spora između dve žene.

Marselj, medicinska sestra poreklom iz Njujorka, rekla je za Foks 11 da im je, kada su stigli, rekla da je sama i da su tada policajci primetili njenog voljenog ljubimca.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

"Rekla sam im: 'Ne, samo sam ja'", rekla je Marselj.

"A onda su videli Džejmsona i jedan od policajaca je rekao: 'Izvedite psa.' Rekla sam: 'Da, nema problema'."

Vlasnica psa je rekla da je Džejmson istrčao napolje i prišao policajcima. "Sledeće što znam je da je Džejmson na zemlji", objasnila je.

"Ali Džejmson nije pokazivao zube, nije režao, nije bio agresivan, nije lajao. Samo se kretao ka policajcu", dodala je ona.

Međutim, prema preliminarnom izveštaju policije Los Anđelesa, policajci kažu da je Džejmson napao jednog od policajaca.