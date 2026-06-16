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Italijanski lingvista Roberto Gverino, koji je prema navodima radio kao prevodilac za kralja Čarlsa, pronađen je mrtav u svom stanu u Milanu sa teškim povredama glave i lica.

Policija osnovano sumnja da je kao oružje ubistva iskorišćena kamena statua Bude prekrivena krvlju, koja je pripadala njegovoj ličnoj kolekciji.

Sumnje na smrtonosni sastanak i detalji istrage

Istražitelji veruju da je ugledni prevodilac ubijen tokom pljačke koja je usledila nakon sastanka ugovorenog preko aplikacije za upoznavanje. Iz tog razloga, policija trenutno detaljno proverava poruke i pozive na njegovom mobilnom telefonu.

Na vratima stana, koji je bio obezbeđen sa nekoliko brava, nema vidljivih tragova nasilnog ulaska, što navodi na zaključak da je Gverino sam pustio napadača unutra i da ga je verovatno poznavao.

Unutar samog stana nisu pronađeni tragovi borbe. Nadležni organi smatraju da je žrtva zatečena potpuno nespremna i da je smrtonosni udarac u glavu usledio iznenada, bez ikakve prilike za odbranu. Ova tragedija podseća na incident od pre tri godine, kada je Gverino policiji podneo zvaničnu prijavu protiv muškarca kog je takođe upoznao preko aplikacije. Taj čovek ga je tada pretukao, pretio mu i opljačkao ga za 250 evra, zbog čega istražitelji sumnjaju da je i ovog puta reč o sastanku koji je pošao po zlu.

1/13 Vidi galeriju kralj Čarls Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia, Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hronologija pronalaska tela

Robertovo beživotno telo pronađeno je u subotu, nakon što je njegov bivši partner iz Đenove podigao uzbunu jer satima nije mogao da stupi u kontakt sa njim. On je poslao svoju nećaku da proveri stan, a ona je po ulasku zatekla telo na podu. Komšije su nesrećnog čoveka poslednji put videle živog u petak uveče, oko 22:30.

Impresivna karijera i privatan život svetskog lingviste

Roberto Gverino je bio izuzetno cenjen i poznat svetski lingvista sa bogatom karijerom.

Prema njegovoj zvaničnoj biografiji, on je prevodio za vodeće svetske i domaće lidere, među kojima su bili britanski kralj Čarls, bivši američki predsednik Bil Klinton, nekadašnji državni sekretar SAD Henri Kisindžer, kao i bivši italijanski predsednici Đorđo Napolitano i Serđo Matarela.

Ovaj rođeni severnoitalijan studirao je u Rimu i Njujorku, a bio je i član prestižnog Međunarodnog udruženja konferencijskih prevodilaca. Pored praktičnog rada, predavao je prevođenje u vrhunskim školama u Milanu, Forliju i Đenovi. U privatnom životu je pasionirano voleo sport i prešao je u budizam. Komšije su ga za italijansku televiziju opisale kao povučenog čoveka koji je često sam vozio bicikl i naizgled živeo sasvim običnim i mirnim životom.