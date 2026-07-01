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Velika tragedija pogodila je mlad bračni par iz Slovačke koji je živeo u Irskoj - preminuli su u razmaku od samo osam dana, svega mesec dana nakon svog venčanja.

Adam Henček (23) iznenada je preminuo 2. juna, dok je njegov suprug Tomaš Fojler izdahnuo 10. juna uveče.

Obojica mladića živela su u gradu Karik na Šuru na jugu Irske, a prema rečima vlasnika pogrebnog preduzeća iz Klonmela, preminuli su u svom domu.

Reči utehe i podrške slomljene zajednice

Nakon što se vest o ovoj velikoj tragediji proširila, društvene mreže su preplavile poruke saučešća i sećanja na preminule mladiće.

- Tako tužna vest. Adam mi je kratko predavao klavir; bio je briljantan učitelj i pravi gospodin. Moje misli su sa njegovom porodicom i prijateljima u ovom užasno teškom trenutku, neka počiva u miru - napisao je jedan od Adamovih bivših učenika.

1/3 Vidi galeriju Preminuli bračni par Adam i Tomas Foto: Gofundme

Pokrenuta akcija za pomoć porodicama

Kako bi pomogla u pokrivanju troškova sahrane, Adamova tetka Mirka pokrenula je humanitarnu akciju na platformi GoFundMe.

- Prikupljam sredstva za zajednički ispraćaj mog nećaka Adama Henčeka i njegovog supruga Tomaša Fojlera, koji su tragično preminuli 2. odnosno 5. juna 2026. godine. Bili bismo neizmerno zahvalni na svakoj donaciji koja bi pomogla da dostojanstveno sahranimo i kremiramo ove mladence - navela je ona u apelu.

Zajednica je reagovala u rekordnom roku - za samo nekoliko dana humanitarni cilj je ispunjen i prikupljeno je 12.000 evra za pomoć ožalošćenim porodicama.

U naknadnoj objavi, Mirka je izjavila: "Zaista cenimo sve donacije. Dostigli smo naš cilj zahvaljujući svoj vašoj pomoći na kojoj smo veoma zahvalni. Hvala vam svima što podržavate našu porodicu u ovom trenutku".