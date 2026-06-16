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U nesvakidašnjoj akciji indijskih carinika, u toaletu aviona koji je leteo na relaciji Dubai - Ahmedabad zaplenjeno je zlato vredno oko 17 miliona turskih lira.

Budući da se niko nije javio da preuzme odgovornost za ovaj skriveni tovar, indijske vlasti su ga, u skladu sa zakonom, konfiskovale kao "nepotraživanu imovinu".

Incident se dogodio na letu aviokompanije IndiGo Airlines, a detalji šverca izgledaju kao scenarij za akcioni film.

Nesvakidašnje skrovište unutar zvučnika

Kako prenosi The Times of India, carinski službenici su posumnjali na krijumčarenje, nakon čega je, uz pomoć avio-inženjera, sproveden detaljan pretres letelice.

1/4 Vidi galeriju Pronađeno zlato u avionu na liniji Dubai - Ahemdabad Foto: Screenshot

Pregledom prednjeg toaleta, pažnju im je privukla zidna kutija sa zvučnikom. Kada su je rastavili, unutra su pronašli pakete obmotane crnom izolir-trakom.

Nakon otvaranja paketa, otkriven je vredan plen - 24 zlatne poluge čistog 24-karatnog zlata. Ukupna težina tovara iznosila je skoro 2,8 kilograma, a procenjena vrednost iznosi približno 17 miliona turskih lira.

Snimci akcije preplavili društvene mreže

Na internetu su se ubrzo pojavili i video-snimci same zaplene. Na njima se vidi kako carinici pažljivo skidaju delove zida u toaletu, demontiraju zvučnik i izvlače lepljivom trakom oblepljene pakete, a potom pred kamerama otvaraju folije i ređaju sjajne zlatne poluge.

Istraga je u toku

Način na koji je zlato bilo sakriveno ne ostavlja mesta sumnji da je reč o profesionalnom pokušaju šverca. Međutim, pošto je tovar ostao "napušten", država ga je trajno oduzela.

"Metoda skrivanja jasno ukazuje na nameru da neidentifikovane osobe ilegalno unesu zlato u Indiju. Kako niko nije podneo zvaničan zahtev niti dokaz o vlasništvu, zlato je konfiskovano u skladu sa relevantnim carinskim zakonom", navodi se u saopštenju zvaničnika.

Carinska uprava Ahmedabada saopštila je da je pokrenuta opsežna istraga kako bi se utvrdilo ko je uneo zlato u avion i kome je ono na aerodromu trebalo da bude predato.