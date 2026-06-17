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Instruktori za bandži džamping, koji su bacili devojku Mariju (21) u smrt nakon što njen sigurnosni konopac nije bio pričvršćen, pojavili su se na sudu.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) pala je u smrt tokom bandži skoka pred užasnutim svedocima, koji se na snimku čuju kako viču: "Konopac, ljudi, konopac!"

Devojka je viđena kako je nose u "Supermen" pozi pre nego što je bačena u smrt sa visine od oko 40 metara sa Mosta kostura u Limeiri u Brazilu.

Medicinska sestra koja se nalazila u blizini uspela je da priđe Mariji dok je umirala od zadobijenih povreda.

- Teško je disala. Zenice su joj bile proširene, a puls slab. Čak sam i razgovarala sa njom… Rekla sam joj: ’Niko ne umire u mojoj smeni.’ Iako zapravo nisam bila u smeni - izjavila je medicinska sestra Rajza Dijas novinarima.

1/5 Vidi galeriju Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21), devojka koja je poginula tokom bandži skoka u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Ko su trojica uhapšenih instruktora?

Tri muškarca su uhapšena zbog ubistva sa eventualnim umišljajem nakon ove tragične smrti. Oni su u ponedeljak sa lisicama na rukama sprovedeni do suda, gde su tvrdili da je došlo do "prekida filma" tokom pripreme skoka i da "ne mogu da se sete" ko je trebalo da pričvrsti sigurnosni konopac.

Trojica instruktora kojima je određen pritvor nakon pojavljivanja pred sudijom identifikovani su lokalno kao: Majkon Fernandes Sintra (42), Luis Felipe Felisijano Egorof (32) i Vitor de Freitas Gonsalves (27).

1/4 Vidi galeriju Trojica instruktora koji su uhapšeni zbog smrti Marije na bandži džampingu u Brazilu Foto: Društvene Mreže, Pritnscreen/Facebook, Pritnscreen/Facebook

Dali izjave policiji

Majkon Fernandes Sintra (42) je policiji rekao da ne može da razume kako nije video da je bila bez konopca. Takođe je rekao da, nakon incidenta, nije mogao da veruje šta se dogodilo.

Drugi uhapšeni, Vitor de Freitas Gonsalves (27), naveo je da je radio na opremanju učesnika u obližnjem šatoru i da je pozvan samo da pomogne u podizanju mlade žene u trenutku skoka. Prema njegovim rečima, nije bio odgovoran za postavljanje sigurnosnog užeta i nije shvatio da je Marija Eduarda bila bez pričvršćene opreme.

Treći uhapšeni, Luis Felipe(32), koji tvrdi da je zarađivao samo 26,50 funti po skoku, rekao je policiji nakon hapšenja da članovi tima nisu imali fiksna zaduženja tokom skokova i da su provere opreme vršene "zajednički". On dodaje da je odmah nakon što je bacio žrtvu sa visine od 40 metara imao nesvesticu.

Na pitanje ko je bio odgovoran za poslednje bezbednosne provere pre Marijinog skoka, rekao je policiji: "Ne sećam se". Majkon Fernandes Cintra je navodno dao policajcima isti odgovor.

Šta kaže advokat?

- Oni su u stanju šoka. Ne mogu da objasne šta se dogodilo jer se ovim bave godinama. Nikada se ništa slično nije desilo - izjavio je njihov advokat.

Marija je neposredno pre tragedije objavila niz postova na društvenim mrežama, uzbuđena zbog skoka i deleći fotografije same lokacije, a više o tome možete pročitati OVDE.