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Devojčica (15) koja je "oduvek želela da bude poznata na TikToku" proglašena je moždano mrtvom nakon što je probala opasan izazov sa društvenih mreža.

Lija Preson učestvovala je u smrtonosnom trendu u kojem tinejdžeri snimaju sebe kako uzimaju prekomerne doze leka za alergiju "Benadril" kako bi izazvali halucinacije.

Međutim, učešće u ovom viralnom izazovu može biti fatalno, a Lija je ostala sa "nultom moždanom aktivnošću" u bolnici u Enidu, u Oklahomi, nakon što je probala ovaj izazov.

Njen slomljeni otac Ričard Preson upozorio je da učestvovanje u ovim izazovima može ubiti.

- Lija je divna osoba i oduvek je želela da bude poznata na TikToku. Boli me kada vidim da moja ćerka sada leži beživotna zbog nekog izazova koji nije mogao biti zaustavljen" - izjavio je Ričard za Njuznejšn.

Uzimanje prekomernih količina Benadrila može izazvati napade, srčane udare i smrt. Dr Rajan Braun rekao je da su lekari svesni ovog fatalnog trenda i da ga smatraju neverovatno opasnim.

- Kada uzmete Benadril u prekomernoj količini... to može dovesti do napada i srčane aritmije, a ponekad te srčane aritmije dovode do zastoja srca, što može dovesti do prestanka dotoka krvi u mozak, a to dalje vodi do moždane smrti - reako je doktor.

1/3 Vidi galeriju Devojčica moždano mrtva zbog opasnog tiktok izazova Foto: Društvene Mreže

Lija dobila napade, hitno prebačena u bolnicu

Lija je dobila napade i hitno je prebačena u bolnicu – roditelji su u početku mislili da je to povezano sa njenom istorijom astme, ali su svi simptomi ukazivali na to da je ponovo učestvovala u ovom smrtonosnom izazovu.

Njen otac je rekao da je ona i ranije nekoliko puta probala "Benadril izazov", a ovog puta je zbog toga danima ostala da se bori za život na intenzivnoj nezi.

Nekoliko testova je pokazalo da je nastupila moždana smrt.

- Samo želim da svi budu svesni kako bi mogli da edukuju svoju decu. Ovi izazovi su jednostavno suludi i deca moraju da se edukuju kako se ovo ne bi ponovilo - rekao je očajni otac.

Ričard je opisao ovu tinejdžerku kao najvelikodušniju osobu na svetu, koja je imala zaista zarazan smeh.

Objavio je potresan snimak Lije kako leži u bolničkom krevetu dok se njeni voljeni mole za nju, drže je za ruku i pevaju joj.

Ričard je rekao da je, nakon što je njegova ćerka proglašena moždano mrtvom, "i dalje čekao čudo iako su neki odustali", ali je odlučio da "donira njene organe jer je ona bila devojčica koja bi svakome dala sve".

- Volela je seriju ’Uvod u anatomiju’ i u mogućnosti je da svojim malim telom spasi i do 90 života. Imaju 72 sata pre nego što uzmu njene organe i za nju će biti organizovana ’počasna šetnja’, gde se svi poređaju u hodnicima i odaju joj počast - rekao je otac devojčice.

Dr Braun je rekao da Benadril, kada se uzima u ispravnim dozama, može biti koristan za lečenje alergija i prehlada, ali da u prekomernim količinama može da ubije.

- Ako vam se dete ponaša čudno, pogledajte oko sebe. Uverite se da u blizini nema prazne bočice sa lekovima ili nečega što bi vas moglo navesti na trag o tome šta se dešavalo - poručio je doktor.