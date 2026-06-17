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Najmanje devet ljudi je poginulo u sudaru teretnog voza i autobusa danas u Zimbabveu, saopštile su vlasti.Nesreća se dogodila na železničkom prelazu u Trajanglu, gradu na jugu zemlje, saopštila je policija.

Portparol Nacionalnih železnica Zimbabvea Endru Kanambura je u saopštenju naveo da vozač autobusa nije stao i proverio da li dolaze vozovi pre nego što je prešao preko pruge, kršeći propise o bezbednosti železničkog saobraćaja. Rekao je da je najmanje 25 ljudi povređeno.

Saobraćajne nesreće su česte u Zimbabveu, gde se saobraćajna nesreća dogodi svakih 15 minuta i gde u proseku pet ljudi pogine, a 38 bude povređeno svakog dana, prema podacima agencije za bezbednost saobraćaja.

(Kurir.rs/Beta)

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