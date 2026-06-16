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Službenici za sprovođenje zakona prekinuli su "planirane napade" koji su bili usmereni na UFC borbe u kavezu održanu u Beloj kući prošlog vikenda, a više ljudi je u pritvoru, rekao je Kaš Patel, direktor FBI-ja .

Priroda potencijalne pretnje nije odmah otkrivena, a očekuje se da će dodatni detalji biti objavljeni nakon što optužnice budu otpečaćene kasnije u utorak.

Uhapšeno je 5 osoba iz Ohaja, Misurija i Kalifornije, rekao je zvaničnik za sprovođenje zakona upoznat sa slučajem.

Zvaničnik je razgovarao sa Asošijejted presom pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o informacijama koje još nisu objavljene.

FBI je saznao za moguću pretnju 10. juna, četiri dana pre ekstravagancije mešovitih borilačkih veština na Južnom travnjaku Bele kuće, "i zahvaljujući brzoj akciji FBI-ja, naših partnera i Ministarstva pravde u operaciji u više država, više osoba je sada u pritvoru, a navodno planirani napadi su hladno zaustavljeni", rekao je Patel u objavi na X u utorak ujutru.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je u nedelju proslavio 80. rođendan na UFC događaju, pokušao je da poveže borbe sa većim proslavama 250. godišnjice potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti.

Foks njuz je izvestio da je pet osoba uhapšeno i da se nalazi u pritvoru i da su istražitelji identifikovali 23 osobe potencijalno umešane u zaveru za napad na događaj.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Amerike na meču Njujork - San Antonio Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Screenshot

Kako je trebalo da izgleda planirani napad?

Zvaničnici su rekli mreži da je navodni plan uključivao korišćenje dronova natovarenih eksplozivom i snajperista, pa čak i mogućnost upada kroz kapiju Bele kuće.

Nije bilo naznaka koliko je zaplet postao realističan ili napredan. Patel je tvitovao link ka Foksovoj priči u kojoj se navodi da je FBI saznao za zaplet 10. juna, što je izazvalo prvo hapšenje u Sinsinatiju u Ohaju.

Foks je citirao saopštenje Tajne službe.

"U danima koji su prethodili ovom vikendu, naši specijalni agenti, osoblje za podršku misiji i tehnički timovi za obezbeđenje radili su danonoćno kako bi identifikovali odgovorne i pozvali ih na odgovornost“, rekao je Šon Kuran, direktor Tajne službe. „Podjednako važno za našu zaštitnu misiju jeste osiguravanje odgovornosti kroz pravosudni sistem. U tom cilju, naši formalni komentari u vezi sa specifičnostima ovog slučaja biće dati putem sudskih podnesaka".