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Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovom rekao da treba izbegavati korake u Crnom moru koji ugrožavaju regionalnu bezbednost i interese Turske, dodajući da je ponovio ponudu Turske da posreduje između Kijeva i Moskve.

Napadi dronova na tankere

Poslednjih meseci, Ukrajina i Rusija su se međusobno optuživale za napade dronova na tankere u blizini severne obale Turske, uključujući napad na brod u turskom vlasništvu. Zbog ovih napada, Ankara je uputila proteste i Kijevu i Moskvi.

1/4 Vidi galeriju Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske Foto: MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, printscreen YT, NECATI SAVAS/EPA

Pregovori kao prioritet

Govoreći na konferenciji za novinare zajedno sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Moskvi, turski ministar je rekao da je prioritet za Tursku, koja je bila domaćin prethodnih rundi direktnih razgovora između Ukrajine i Rusije, da strane nastave pregovore i što pre okončaju rat.

"Preneo sam našu spremnost da ponovo budemo domaćini sledećih rundi pregovora... Ako se strane slože, spremni smo i da razgovaramo o tome kako se pregovori mogu nastaviti na način koji je više orijentisan na rezultate", rekao je.

1/11 Vidi galeriju Sastanak ukrajinskog predsednik Volodimira Zelenskog i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana u Ankari Foto: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

Crno more i bezbednost plovidbe

"Preneo sam kolegi naša očekivanja da ćemo izbeći bilo kakve incidente koji bi mogli da naštete interesima naše zemlje u Crnom moru", dodao je Fidan, napominjući da su on i Lavrov razgovarali o merama za jačanje bezbednosti plovidbe u regionu.

Dodao je da se Turska takođe protivi bilo kakvim napadima na civile i civilnu infrastrukturu.