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Mornari sa ruskog ratnog broda ispalili su upozoravajući hitac na jahtu koja im se približila u Lamanšu, saznaje britanska novinska agencija Press Association (PA).

Incident se dogodio u utorak oko 11:40, a prema nezvaničnim informacijama, umešana je ruska fregata Admiral Grigorovič. Sve se odigralo u morskom području između britanskog ostrva Vajt i francuskog regiona Normandija.

Pucanj dok se civilni brod približavao ruskom ratnom brodu

Obalska straža je u ponedeljak popodne primila izveštaje sa civilnog broda pod britanskom zastavom koji je plovio u blizini ruske fregate „Admiral Grigorovič“. Britanski brod je javio da je „Grigorovič“ ispalio upozoravajući hitac nakon što su se dva broda opasno približila jedno drugom u kanalu.

Ovaj događaj je najnoviji u nizu pokazatelja rastućih tenzija između Velike Britanije i Rusije.

Napad komandosa na ruski tanker

Samo dva dana ranije, u nedelju, britanske snage su izvele operaciju velikih razmera u istom kanalu. Komandosi Kraljevskih marinaca (Royal Marines) i agenti Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) upali su i preuzeli kontrolu nad tankerom Smirtos.

Reč je o brodu koji je pod međunarodnim sankcijama i koji pripada ruskoj takozvanoj „floti za spavanje“ koja se koristi za tajni transport nafte.