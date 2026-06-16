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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su se lideri zemalja G7 na samitu u Francuskoj složili da Rusija ne pobeđuje u ratu protiv Ukrajine i da su razgovarali o dodatnim sankcijama kako bi Moskva sela za pregovarački sto.

U video obraćanju na samitu Rojtersa NEXT Europe u Londonu, Zelenski je rekao da su lideri vodećih industrijalizovanih zemalja, G7, razgovarali o dodatnim sankcijama na ruski izvoz energenata, bankarski sistem i vojnu proizvodnju.

„Jednoglasno smo zaključili da Rusija ne pobeđuje i da gubi mnogo ljudi, da mora da postigne dogovor što je pre moguće i da inicijativa nije u njenim rukama“, rekao je Zelenski u intervjuu glavnoj urednici Rojtersa Alesandri Galoni.

Zelenski je rekao da će Ukrajina nastaviti da izvodi napade dronovima i raketama dugog dometa na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu i rekao da je potreban veći politički pritisak kako bi se Putin primorao na mirovni sporazum.

„Mislim da predsednik Tramp to može da uradi, a možda samo on može“, rekao je o američkom predsedniku koji je bio među prisutnima na samitu u Francuskoj.

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Foto: X/ZelenskyyUa

Zelenski: Građani Rusije znaju da njihova zemlja ne dobija rat

Ukrajinski predsednik je rekao da velika većina ruskih građana razume da njihova zemlja ne dobija rat. Rusija će se suočiti sa veoma teškom zimom, s obzirom na eskalaciju ukrajinskih napada na njenu energetsku infrastrukturu, ako se mirovni sporazum ne postigne pre toga, rekao je on.

Dan nakon što su ruski dronovi pogodili jedan od najznačajnijih ukrajinskih kulturnih spomenika, zaštićeni manastir u Kijevu, Zelenski je ocenio da postoji konsenzus unutar G7 da Rusija namerno cilja civilnu infrastrukturu. „Sada je svima jasno da Rusija, da Putin ne želi da zaustavi ovaj rat“, rekao je on.

Zelenski je rekao da je Tramp veoma pozitivno odgovorio na njegov zahtev za povećanje isporuka raketa protivvazdušne odbrane Ukrajini. Očekuje se da će kasnije u utorak na samitu održati bilateralni sastanak sa Trampom.

G7 uključuje Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Kanadu.

Kurir.rs/Agencije

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