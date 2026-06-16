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Italijanka Sara Čekantini (37), poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mikonosu, mondenskom ostrvu u Grčkoj, a kako se dodaje, Sara je na putovanju bila da proslavi devojačko veče, iščekivajući venčanje koje je bilo zakazano za sledeću subotu.

Tragedija, koja se dogodila 15. juna, potresla je i više od njenih prijatelja i porodice, dok se dodaje da je Sara bila majka devojčice, s kojom je živela u italijanskoj regiji Areco. Za svog izabranika, muškarca iz oblasti Vladarno, trebala je da se uda sledeći vikend.

Grčke vlasti pokrenule su istragu kako bi razjasnile okolnosti nesreće, dok su za sada dostupne informacije još uvek nepotpune.

1/5 Vidi galeriju Sara Čekantini, poginula u Grčkoj Foto: printscreen društvene mreže

Tamošnji mediji navode takođe da je Sara radila za poznatu kompaniju Prada od 2013. godine, kao i da je bila zaposlena u pogonu Valvinja, u Teranouvi Bračolini, važnom industrijskom centru posvećenom proizvodnji i razvoju kolekcija kožne galanterije za brendove Prada i Miu Miu.

Sa Sarinih profila na društvenim mrežama, izvija se jedno spokojno lično putovanje ispunjeno vezama: slike koje prikazuju prekretnice poput diplome koju je stekla 2014. godine i proslave 30. rođendana sa najbližima, zajedno sa bezbrižnim putnim snimcima – uključujući i plažu na Bahamima – i fotografijama na kojima se smeši na poslu.