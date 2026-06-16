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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp aktivirao je Zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi otklonio ograničenja u proizvodnji i snabdevanju naoružanjem i municijom, navodi se u memorandumu upućenom američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu.

Kako je preneo Rojters, pomenuta odluka sadržana je u dokumentu datiranom na 11. jun, a objavljenom danas.

Tramp je u dokumentu naveo da postoje okolnosti koje mogu da predstavljaju direktnu pretnju nacionalnoj odbrani i programima odbrambene pripravnosti.

"Ograničeni proizvodni kapaciteti, krhki lanci snabdevanja, dugoročne zavisnosti u nabavci i uska grla u proizvodnji predstavljaju izazove koji mogu da ugroze odbrambene sposobnosti zemlje", naveo je Tramp.

Među najkritičnijim komponentama za proizvodnju naoružanja, za koje postoje ograničeni kapaciteti, izdvojeni su motori na čvrsto gorivo za raketne sisteme, upaljači i sistemi za navođenje.

Te komponente neophodne su kako za postojeće sisteme naoružanja, tako i za buduće programe modernizacije.

Memorandumom je ministru odbrane delegirano ovlašćenje da sklapa dobrovoljne sporazume sa privatnim kompanijama radi jačanja američke odbrambene industrijske baze.

Zakon o odbrambenoj proizvodnji omogućava predsedniku SAD, ili licima kojima su preneta ovlašćenja, da u vanrednim okolnostima sarađuju sa predstavnicima industrije i privrede kroz dobrovoljne sporazume koji imaju za cilj podršku nacionalnoj odbrani.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada u Vašingtonu raste zabrinutost zbog sposobnosti američkih proizvođača naoružanja da ispune domaće i međunarodne potrebe za municijom i vojnom opremom.