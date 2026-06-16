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Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner, Trampov zet, mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora o Ukrajini posle potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio je danas pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Ušakov je naveo da je mogućnost dolaska dvojice američkih zvaničnika usledila posle nedavnog telefonskog razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i Trampa.

"Kao što sam saopštio nakon razgovora našeg predsednika sa gospodinom Trampom u nedelju, očekujemo da će se, posle potpisivanja sporazuma ili memoranduma u petak, otvoriti mogućnost da dva dobro poznata predstavnika, Vitkof i Kušner, doputuju u Moskvu na sastanak sa našim rukovodstvom", rekao je Ušakov.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

Govoreći o mogućem uticaju samita Grupe sedam (G7) na stav Vašingtona prema ukrajinskoj krizi, Ušakov je rekao da nije poznato da li će susreti tokom skupa promeniti poziciju američkog predsednika.

"Ne znam da li će neko uspeti nešto da promeni. Poznato je da predsednik SAD učestvuje na samitu G7 i da će tamo imati niz kontakata. Između ostalog, poznato je da će se sastati sa liderom kijevskog režima. Videćemo kakvi će biti rezultati tih razgovora", rekao je Ušakov.

On je dodao da Putin i Tramp tokom poslednjeg telefonskog razgovora nisu razmatrali mogućnost organizovanja sastanka sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim u Sjedinjenim Američkim Državama.