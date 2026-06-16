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Rusko Ministarstvo odbrane zvanično je potvrdilo da je jedan od njegovih ratnih brodova u Lamanšu ispalio „preventivne“ hice na britansku jahtu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Moskva je dala svoju detaljnu verziju događaja koji su danas izazvali zaprepašćenje u britanskim odbrambenim krugovima.

„Danas, 16. juna, u 12:45, posada fregate Admiral Grigorovič u Lamanšu je uočila civilni jedrenjak pod britanskom zastavom „Brajt fjučer“. Jahta se kretala pod motornim pogonom i plovila je opasnim kursom približavajući se našem brodu“, navodi se u ruskom saopštenju.

Moskva tvrdi: Ignorisali su radio i baklje

Prema Moskvi, posada fregate pokušala je da spreči incident koristeći standardne pomorske procedure, ali nije bilo reakcije druge strane.

„U skladu sa Međunarodnim propisima o izbegavanju sudara na moru, posada fregate je u više navrata pokušala da kontaktira civilno plovilo putem međunarodnog radio kanala. Međutim, nije bilo odgovora jahte niti promene kursa. Da bi se privukla pažnja posade, ispaljene su svetlosne signalne baklje i aktivirani su zvučni signali. Uprkos ovim merama, plovilo je nastavilo opasno da se približava“, navodi rusko Ministarstvo odbrane.

1/5 Vidi galeriju fregata admiral Grigorovič Foto: Printscreen YouTube/Tass, Profimedia / TASS, Profimedia

Komandant fregate je tada odlučio da upotrebi oružje, kažu oni.

„Nakon što se rastojanje smanjilo na samo 150 metara, komandant fregate je doneo odluku da ispali preventivne hice iz lakog pešadijskog naoružanja u pravcu kretanja broda. Tek tada je jahta pod britanskom zastavom odmah promenila pravac i nastavila da se udaljava“, zaključuje se u saopštenju, u kojem se tvrdi da je posada delovala u strogom skladu sa propisima.

Britanci sumnjaju na kvar, paranoja vlada na moru

Dok Moskva krivi britanske mornare, izvori britanske odbrane koje citira Sky News pružaju malo drugačiji kontekst. Prema njihovim informacijama, u vreme skoro izbegnutog sudara, vidljivost na moru je bila izuzetno loša, a početne procene ukazuju da je ruska fregata Admiral Grigorovič sama imala ozbiljnih poteškoća u kontroli sopstvenog kretanja, najverovatnije zbog kvara motora.

Britanski izvori ističu da hici definitivno nisu bili usmereni ka samoj jahti, već da su ispaljeni da bi se izbegla nesreća. Ipak, incident se dešava u vreme velike napetosti u La Manšu. Samo dva dana ranije, u nedelju, britanski marinci su izvršili raciju i zaplenili ruski naftni tanker Smirtos, koji pripada takozvanoj „floti senke“, pa stručnjaci procenjuju da u ruskim redovima vlada ozbiljna paranoja nakon tog šoka.