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Izraelski napadi dronova izvedeni su u utorak na tri vozila u južnom Libanu, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a nekoliko je ranjeno, javila je libanska nacionalna novinska agencija NNA.

Dvostruki napad u Majfadunu

Dve osobe su poginule u dvostrukom napadu kada je dron udario u automobil u selu Majfadun, nakon čega je usledio drugi napad kada su se ljudi okupili na mestu događaja. Još dve osobe su poginule u napadu dronom na mesto Šukin, javila je agencija.

Primirje na papiru, borba na terenu

Borbe u Libanu između Izraela i Hezbolaha, grupe koju podržava Iran, smirile su se nakon objave privremenog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana u ponedeljak, ali nisu potpuno prestale.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Izraelska vojska je u utorak lansirala rakete i artiljerijske napade na južni Liban, dok su dronovi takođe leteli iznad glavnog grada Bejruta, javlja AFP.

Izraelska vojska: Presreli smo rakete Hezbolaha

Vojska je u utorak saopštila da je presrela rakete Hezbolaha ispaljene na južni Liban i uzvratila vazdušnim napadima.

„Ranije u utorak, izraelsko ratno vazduhoplovstvo presrelo je nekoliko raketa koje je teroristička organizacija Hezbolah ispalila prema području na jugu Libana gde izraelski vojnici deluju“, navodi se u saopštenju.

„Ubrzo nakon toga, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je napalo i uništilo mesto za lansiranje sa kojeg su ispaljene neke od raketa“, dodaje se.