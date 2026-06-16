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Trojka instruktora uhapšena zbog smrti mlade Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21), koju su bacili bez sigurnosnog užeta saslušana su u policiji i tom prilikom su izjavili da ne znaju kako da objasne grešku.

Uhapšeni su Luis Felipe Felisijano Egorof (32), Maikon Fernandes Sintra (42) i Vitor de Freitas Gonsalves (27). Luis Felipe i Maikon su u svom svedočenju priznali da su bili odgovorni za postavljanje konopaca pre skoka. Međutim, obojica nisu mogli da detaljno objasne podelu zadataka.

Dali izjave policiji

Maikon Fernandes Sintra je policiji rekao da ne može da razume kako nije video da je bila bez konopca. Takođe je rekao da, nakon incidenta, nije mogao da veruje šta se dogodilo.

Foto: Pritnscreen/Facebook

Foto: Društvene Mreže

Drugi uhapšeni, Vitor de Freitas Gonsalves, naveo je da je radio na opremanju učesnika u obližnjem šatoru i da je pozvan samo da pomogne u podizanju mlade žene u trenutku skoka. Prema njegovim rečima, nije bio odgovoran za postavljanje sigurnosnog užeta i nije shvatio da je Marija Eduarda bila bez pričvršćene opreme.

Foto: Pritnscreen/Facebook

Treći saslušani, Luiz Felipe Felisijano Egorof civilni vatrogasac, je naveo da se ne seća da je proveravao konopce pre skoka. Takođe je rekao da je delio dužnosti sa drugim instruktorom, Majkonom Fernandesom Sintrom.

Foto: Pritnscreen/Facebook

Luiz Felipe kaže da je odmah nakon što je bacio žrtvu sa visine od 40 metara imao nesvesticu i da se ne seća čija je bila odgovornost da proveri konopac.

Kompanija nije bila registrovana

Prema rečima delegata zaduženog za slučaj, Andrea Levija, grupa "Entre Cordas" nije imala formalno registrovanu kompaniju. Istrage ukazuju da su se članovi upoznali kroz praktikovanje skakanja preko konopca i da su, pre oko godinu dana, počeli da organizuju događaje u različitim gradovima.

1/5 Vidi galeriju Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21), devojka koja je poginula tokom bandži skoka u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Kako je navedeno, devojka je izabrala modalitet nazvan „mali avion“, u kojem učesnik ne skače sam, već ga instruktori lansiraju.

Video snimci koji su preplavili mreže pokazuju da su devojku do ivice platforme nosila tri instruktora i bacila je napred. Kako je navela medicinska sestra koja je stigla na lice mesta, devojka je bila živa nakon pada, ali je, uprkos naporima lekara, preminula na putu do bolnice.