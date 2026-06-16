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Izrael strahije da će Iran iskoristiti 60-dnevni period mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državamakako bi unapredio svoj nuklearni program i postigao napredak u razvoju nuklearnog oružja, preneli su danas izraelski mediji pozivajući se na visoke izraelske zvaničnike.

Pozivajući se na saznanja izraelske televizije Kanal 12, dnevnik Tajms of Izrael je preneo da izraelski državni vrh procenjuje da vrhovni verski vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei nema nameru da postigne konačni nuklearni sporazum.

Izraelci smatraju da je ajatolah Hamnei odobrio Memorandum o razumevanju prvenstveno kako bi postigao deblokadu Ormuskog moreuza i da bi obezbedio smanjenje ekonomskog pritiska na iranske vlasti.

Izraelski vojni zvaničnici navodno su upozorili Netanjahuovu vladu da će Iran "odugovlačiti proces i da će se period od 60 dana pregovora pretvoriti u mnogo duži rok".

Jedan visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi bilo iznenađujuće da Iran ne uloži sve svoje napore i trikove da skrati vremenski okvir za nuklearni proboj pod maskom pregovora.

Kurir.rs/Kanal 12/Tajms of Izrael

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