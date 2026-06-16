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Uzrok i okolnosti ove nesreće se istražuju

Uzrok i okolnosti ove nesreće se istražuju

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Ukrajinski bombarder Su-24 srušio se uveče 16. juna u Hmeljničkoj oblasti, pri čemu su poginuli pilot i navigator.

Pad se dogodio oko 19 časova dok je letelica obavljala misiju u ovom jugozapadnom delu Ukrajine.

Avion, inače taktički bombarder na prvoj liniji fronta, pripadao je 7. brigadi taktičke avijacije.

Uzrok i okolnosti ove nesreće se trenutno istražuju.

Spasilačke ekipe i policija rade na licu mesta, a prema dosadašnjim izveštajima nije bilo civilnih žrtava.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su u nesreći poginuli major Bogdan Grigorovič Zaharulko i stariji poručnik Bogdan Aleksandrovič Babenko.

U zvaničnom saopštenju su izrazili iskreno saučešće porodicama poginulih pilota, navodeći da su oni branili svoju zemlju "do poslednjeg daha".

Odjeknula eksplozija, sumnjalo se da je u pitanju MiG

Ranije tokom dana, lokalni stanovnici prijavili su eksploziju u Šepetivskom okrugu i na društvenim mrežama objavili snimke navodnog mesta pada letelice, pri čemu su neki nalozi pogrešno identifikovali avion kao lovac MiG-29.

Suholjov Su-24 je sovjetski taktički bombarder sa dva motora koji se i dalje koristi u ukrajinskim i ruskim oružanim snagama. Ukrajina je nasledila svoju flotu aviona Su-24 nakon raspada Sovjetskog Saveza, a njima trenutno upravlja 7. brigada taktičke avijacije Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine.

Tokom rata punog obima, Ukrajina je retko izveštavala o gubicima svojih borbenih aviona i druge vojne opreme koju su gađale ruske snage. U međuvremenu, Moskva povremeno tvrdi da je izvela napade na ukrajinske vojne aerodrome, iako mnoge od tih tvrdnji nije moguće nezavisno potvrditi.