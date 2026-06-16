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Papa Lav XIV pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izražavajući nadu da će sporazum zauvek okončati sukob.

Lav, koji je razljutio američkog predsednika Donalda Trampa nakon što je kritikovao rat sa Iranom, rekao je da se nada da će sporazum zauvek okončati sukob. Rekao je da je „hvala Bogu“ što su dve sile bile spremne da formalizuju svoj sporazum u petak.

„Još će biti nekoliko tačaka koje treba rešiti, ali je uvek bolje to učiniti kroz dijalog i pregovore nego kroz rat“, rekao je prvi američki papa novinarima ispred svoje rezidencije u Kastel Gandolfu, u Italiji.

„Nadam se da je ovo zaista rešenje, da je rat zaista završen i da možemo da krenemo napred“, rekao je.

Prelazni sporazum između SAD i Irana mogao bi biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Birgenštok u centralnoj Švajcarskoj, navodi se u saopštenju koje je švajcarska vlada objavila u utorak.

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u bliskom kontaktu sa SAD, Iranom, Pakistanom i Katarom u vezi sa mogućim potpisivanjem memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana.

Kurir.rs/Agencije

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