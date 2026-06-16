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Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 103 kanadska državljanina nakon što je Otava proširila spisak uvedenih sankcija Rusiji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Kao odgovor na 'sveobuhvatne' antiruske sankcije koje je uvela vlada Marka Karnija, koji je bezobzirno prihvatio antirusku politiku svog prethodnika, Džastina Trudoa, i nastavlja da pruža moralnu, finansijsku i vojno-tehničku podršku neonacističkim vlastima u Kijevu, ulazak u Rusku Federaciju je trajno zabranjen za 103 kanadska državljanina čije su aktivnosti, pre svega u kanadskom parlamentu, usmerene na omalovažavanje ustavnog poretka i spoljne politike naše zemlje, a takođe su podređene nezakonitom oduzimanju suverene ruske državne imovine", navodi se u saopštenju.

Rusija tradicionalno poštuje kanadski narod, ali ne prihvata neprijateljski stav aktuelne političke elite, koja je krenula putem uskraćivanja prava i interesa Rusije, napominju u ministarstvu. Otava je bezobzirno, metodično i iz temelja srušila bilateralne odnose sa Rusijom, ističe se u saopštenju.

"Ruska strana će nastaviti da pruža odgovarajući odgovor na provokativne akcije Otave, bilo da se radi o direktnom podsticanju kijevske hunte na izvršenje terorističkih akata ili mešanju u unutrašnje poslove Ruske Federacije", upozorava rusko MSP.

Kanada je prethodno proširila svoju listu sankcija protiv Rusije, uključujući Moskovsku, Istočnoistočnu i Sanktpeterburšku berzu, robne i devizne berze, prema listi koju je objavila kanadska vlada.