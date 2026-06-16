Slušaj vest

Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 103 kanadska državljanina nakon što je Otava proširila spisak uvedenih sankcija Rusiji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Kao odgovor na 'sveobuhvatne' antiruske sankcije koje je uvela vlada Marka Karnija, koji je bezobzirno prihvatio antirusku politiku svog prethodnika, Džastina Trudoa, i nastavlja da pruža moralnu, finansijsku i vojno-tehničku podršku neonacističkim vlastima u Kijevu, ulazak u Rusku Federaciju je trajno zabranjen za 103 kanadska državljanina čije su aktivnosti, pre svega u kanadskom parlamentu, usmerene na omalovažavanje ustavnog poretka i spoljne politike naše zemlje, a takođe su podređene nezakonitom oduzimanju suverene ruske državne imovine", navodi se u saopštenju.

Rusija tradicionalno poštuje kanadski narod, ali ne prihvata neprijateljski stav aktuelne političke elite, koja je krenula putem uskraćivanja prava i interesa Rusije, napominju u ministarstvu. Otava je bezobzirno, metodično i iz temelja srušila bilateralne odnose sa Rusijom, ističe se u saopštenju.

"Ruska strana će nastaviti da pruža odgovarajući odgovor na provokativne akcije Otave, bilo da se radi o direktnom podsticanju kijevske hunte na izvršenje terorističkih akata ili mešanju u unutrašnje poslove Ruske Federacije", upozorava rusko MSP.

Kanada je prethodno proširila svoju listu sankcija protiv Rusije, uključujući Moskovsku, Istočnoistočnu i Sanktpeterburšku berzu, robne i devizne berze, prema listi koju je objavila kanadska vlada.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaNATO SE SPREMA ZA NOVI FRONT! Kontrolisanje Arktika biće OGROMAN izazov za Alijansu, a kamoli rat s Rusijom ili Kinom na VEČNOM LEDU i debelom minusu!
profimedia-1065363306.jpg
PlanetaZELENSKI OBEZBEDIO OKO 2 MILIJARDE DOLARA, SADA TREBA DA NAĐE JOŠ 48! Kanada daje finansijsku pomoć Ukrajini da bi se aktivirao kredit MMF Kijevu (FOTO, VIDEO)
Volodimir Zelenski Mark Karni
PlanetaTRAMP U KANADI NA SAMITU G7: Fokus na trgovini, energetici i ratovima, uključujući onaj koji Rusija vodi u Ukrajini
tramp.jpg
Planeta"MI SMO SILE MIRA KOJE TRAŽE JASNE OBAVEZE OD RUSIJE" Francuski predsednik Makron primio u Jelisejskoj palati novog kanadskog premijera Karnija (FOTO, VIDEO)
xxx01 AP Sean Kilpatrick.jpg