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Iranski predsednik Masud Pezeškijan opisao je okvirni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi trebalo da bude potpisan u Švajcarskoj u petak, kao diplomatsku pobedu za svoju zemlju.

"Ne bismo smeli da dozvolimo da nam ova prilika, koja bi mogla da izvuče zemlju iz trenutne situacije, promakne. Možda se neće ponovo ukazati", rekao je Pezeškijan, prenosi novinska agencija ISNA.

Pezeškijan se dosledno zalagao za diplomatska rešenja i podržao pregovarački tim koji predvode predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Iranski predsednik izrazio je nadu da će okvirni sporazum pomoći u rešavanju brojnih problema sa kojima se zemlja suočava i otvoriti novo poglavlje u njenom razvoju.

Iran se godinama nalazi pod međunarodnim sankcijama i suočava se sa ozbiljnim ekonomskim problemima, koji su dodatno pogoršani tokom poslednjih meseci.

Potencijalni sporazum sa SAD o nuklearnom programu mogao bi da dovede do ukidanja sankcija i doprinese oporavku iranske ekonomije.