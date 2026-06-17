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Američki Senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 članova Senata, dok je njih 48 glasalo protiv usvajanja, pri čemu je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv usvajanja, a republikanci Rend Pol, Bil Kesidi, Lisa Murkovski i Suzan Kolinns glasali za usvajanje, prenosi CNN.

Lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun rekao je da još nije obavešten o detaljima sporazuma sa Iranom, pri čemu su mnogi senatori iz obe stranke istakli da Kongres mora da se izjasni ili glasa o bilo kakvom konačnom sporazumu sa Iranom ako do njega dođe.

Ranije ovog meseca, Predstavnički dom Kongresa usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa, ali da bi ona stupila na snagu, bilo je potrebno da je usvoji i Sneat.

Senat je prošlog meseca, nakon sedam neuspelih pokušaja, u proceduralnom glasanju usvojio zasebnu, ali sadržinski sličnu rezoluciju o ratnim ovlašćenjima.