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Britanski bračni par čija je jahta bila meta upozoravajuće paljbe ruskog ratnog broda u Lamanšu u utorak insistira da nije učinio ništa pogrešno.

Incident, koji se dogodio oko 11.40 časova, navodno je uključivao rusku fregatu Admiral Grigoroviču morskom području između ostrva Vajt i Normandije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se jahta "Bright Future" (Svetla budućnost), optužujući njenog kapetana da je "plovio opasnim kursom", navodeći da se nalazio na svega 150 metara od ratnog broda.

Posada jahte registrovane u Ujedinjenom Kraljevstvu, međutim, tvrdi da je ruski ratni brod ispalio hice na udaljenosti od približno 500 jardi (457 metara) od njihovog plovila.

Ovaj incident dogodio se u vreme kada se lideri zemalja G7, uključujući i britanskog premijera Sira Kira Starmera, sastaju u francuskom gradu Evijan na razgovorima koji obuhvataju i rat u Ukrajini.

Vlasnici jahte, 68-godišnja Džejn Kelvi i njen 70-godišnji suprug Alan Kelvi, izjavili su da je ruski brod ispalio do pet hitaca iz vatrenog oružja.

"Bilo je pomalo zastrašujuće. Čučnula sam. Nisam mislila da nam je bezbednost ugrožena, ali je svakako bilo veoma neobično. Dok smo se udaljavali, pitali smo jedno drugo: ‘Šta se, dođavola, upravo dogodilo?’".

Bračni par Kelvi osporio je i rusku verziju događaja, tvrdeći da su nakon prvih pet zvučnih signala sirene čuli još pet pre nego što je ratni brod otvorio vatru.

"To je bilo potpuno nepotrebno", rekla je Džejn, preneo je Daily Mail.

1/5 Vidi galeriju fregata admiral Grigorovič Foto: Printscreen YouTube/Tass, Profimedia / TASS, Profimedia

"Nismo imali nikakav kontakt sa njima (sa posadom broda Admiral Grigorovič) preko radija. Nismo se kretali prema njima, bili smo na bezbednoj udaljenosti. Međutim, počeli smo da se još više udaljavamo od njih".

Rusija je, sa druge strane, saopštila da je "preventivno otvorila vatru iz lakog naoružanja ispred kursa plovila". Prema njihovim tvrdnjama, jahta pod britanskom zastavom je zatim odmah promenila kurs i nastavila da se udaljava od ruskog ratnog broda.

"Posada fregate Admiral Grigorovič postupala je u potpunosti u skladu sa međunarodnim propisima o plovidbi i preduzela sve neophodne mere kako bi sprečila incident".

Admiral Grigorovič, jedan od brodova Crnomorske flote Vladimira Putina, već nekoliko nedelja delovao je u blizini britanskih voda.

Vlasnici hate Foto: Printskrin X

Primećen je kako prati tankere iz takozvane "flota iz senke", koji prevoze naftu, kao i kako se zadržava u blizini vetroparka kod obale Safolka.

Dva patrolna broda Kraljevske mornarice klase River, HMS Mersey i HMS Tyne, pratila su ruski brod kroz Engleski kanal u ponedeljak popodne, pre nego što je u utorak došlo do incidenta.

Podaci servisa MarineTraffic pokazuju da je "Bright Future", plovilo dugo oko 12 metara i široko oko 3 metra, isplovilo iz južnog primorskog grada Limingtona oko četiri sata ujutru.

Nakon toga plovilo je prošlo pored ostrva Vajt i prešlo Engleski kanal, pre nego što je došlo do susreta sa ruskim ratnim brodom.

Posle incidenta, jahta je pristala u Šerburu-an-Kotantenu, manjem gradu na severnoj obali Francuske, oko 17.15 časova istog dana.