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Novi podaci o kineskoj ekonomiji za prvih pet meseci ove godine objavljeni su u utorak. Industrijska proizvodnja, spoljna trgovina i drugi ključni ekonomski pokazatelji zabeležili su rast, dok je privreda nastavila da funkcioniše stabilno, uz dalje unapređenje kvaliteta razvoja.

Ova godina predstavlja početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana Kine. Dobri rezultati kineske ekonomije rezultat su, s jedne strane, pravovremenih i preciznih mera kineske vlade, koja je uvela niz makroekonomskih politika sa vidljivim efektima. S druge strane, različite privredne grane ubrzano razvijaju nove proizvodne snage i stvaraju nove pokretače ekonomskog rasta. Istovremeno, kineska ekonomija raspolaže čvrstim temeljima, snažnom otpornošću i velikim potencijalom, što omogućava stabilan rast i kontinuirano unapređenje kvaliteta razvoja. Kada se pažljivije analiziraju najnoviji podaci, tri ključne reči posebno se izdvajaju: stabilnost, inovacije i otpornost.

Pre svega, tu je stabilnost osnovnih ekonomskih pokazatelja. U prvih pet meseci ove godine, visokotehnološka proizvodnja bila je važan pokretač industrijskog rasta, dok je dodata vrednost industrijskih preduzeća iznad propisane veličine porasla za 5,4 odsto na godišnjem nivou. Time je dodatno ojačana industrijska osnova kineske privrede. Potrošnja usluga postaje sve značajniji pokretač ukupne potrošnje, dok su ulaganja u infrastrukturu nastavila da rastu, uz ubrzanu realizaciju velikih projekata. Sve to potvrđuje stabilne temelje kineske ekonomije i prednosti velikog domaćeg tržišta. Kao druga najveća svetska ekonomija, Kina svojom stabilnošću pruža svetu dragocenu izvesnost i sigurnost za dugoročni razvoj. To potvrđuje i izveštaj „Globalno istraživanje izvršnih direktora – Izveštaj o Kini“, koji je kompanija PwC objavila u prvoj polovini godine. U njemu se navodi da je značajno porastao broj rukovodilaca vodećih svetskih kompanija koji Kinu svrstavaju među tri najvažnije investicione destinacije.

Druga ključna reč je novo, odnosno novi pokretači razvoja. Nove kvalitetne proizvodne snage ubrzano stvaraju nove izvore ekonomskog rasta. Od januara do maja, visokotehnološka proizvodnja doprinela je gotovo 40 odsto ukupnom industrijskom rastu, dok je proizvodnja opreme učestvovala sa gotovo 60 odsto, potvrđujući svoju vodeću ulogu.

Snažan inovacioni potencijal postaje važan faktor koji privlači strane investitore da proširuju svoje poslovanje u Kini. Gu Jušao, viši potpredsednik kompanije Medtronic za globalno poslovanje i predsednik poslovanja za Veliku Kinu, istakao je da Kina nije samo važan pokretač rasta kompanije na globalnom nivou, već i ključno središte za razvoj inovacija usmerenih ka budućnosti.