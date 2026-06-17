Slušaj vest

Ruski ratni brod ispalio je hice upozorenja na britansku jahtu u Lamanšu, što je pojačalo zabrinutost za nacionalnu bezbednost Velike Britanije.

To navodi Skaj njuz u analizi najnovijeg zaoštravanja odnosa između Londona i Moskve.

Hici su ispaljeni u utorak u Lamanšu na oko 20 nautičkih milja (30 kilometara) južno od ostrva Vajt, van teritorijalnih voda Velike Britanije.

Šta se dogodilo?

Incident, u kojem su učestvovali ruska fregata "Admiral Grigorovič" i civilna jahta registrovana u Velikoj Britaniji, desio se oko 11.40 sati, na potezu između ostrva Vajt i francuskog severnog regiona Normandije.

Ministarstvo odbrane u Londonu odmah je saopštilo da "istražuje" izveštaje o incidentu u Lamanšu, a kasnije se ispostavilo da je ruski ratni brod ispalio upozoravajuće hice blizu jahte i uputio signale kako bi je odvratio od preblizu.

Posada jahte je izjavila da su upozoravajući hici ispaljeni s udaljenosti od oko 500 jardi (457 metara).

Ruska fregata "Admiral Grigorovič" Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press Service

Nije bilo povređenih i jahta nije oštećena tokom incidenta.

Portparol Ministarstva odbrane Velike Britanije kazao je da hici "nisu bili usmereni ka plovilu i da su bili pokušaj sprečavanja mogućeg sudara".

Skaj njuz navodi da je "Admiral Grigorovič" pokušavao da pokaže drugim plovilima u tom području da mu nije uključen pogon, verovatno zbog problema sa motorom.

Brod Kraljevske mornarice "HMS Mersi" pratio je ruski brod u trenutku incidenta.

"Bilo je pomalo zastrašujuće"

Skaj njuz je potvrdio da su Na jahti "Brajt fjučer", dugoj 12 metara, nalazili su se Džejn i Alan Kelvi, penzionisani britanski bračni par.

Džejn Kelvi je izjavila medijima da je bilo "pomalo zastrašujuće" kada je ratni brod počeo da puca ka jahti, ali da su bili "na bezbednoj udaljenosti".

Ona je rekla je da su čuli pet puta sirenu za upozorenje, a zatim četiri ili pet pucnjeva.

- Bili su to upozoravajući pucnji, ispaljeni u vazduh, nisu pucali na nas - navela je ona.

Šta znamo o Admiralu Grigoroviču?

Ruski ratni brod je dug 125 metara, a baza mu je u Sevastopolju, glavnom lučkom gradu na ukrajinskom poluostrvu Krim koje je Rusija anektirala.

1/5 Vidi galeriju fregata admiral Grigorovič Foto: Printscreen YouTube/Tass, Profimedia / TASS, Profimedia

Fregata Crnomorske flote poseduje mornarički top A-190 Arsenal, kao i hangar i heliodrom za vojni helikopter, kao i osam vertikalnih lansirnih ćelija za krstareće rakete, koje se mogu koristiti protiv brodova ili kopnenih ciljeva.

Kakav je odgovor Rusije na incident?

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je posada fregate pokušala da kontaktira jahtu putem radija i ispalila signalne baklje nakon što je civilni brod počeo da "sledi opasan kurs s uključenim motorima kako bi se približio brodu".

Nakon što ove mere nisu uspele da promene kurs jahte, posada fregate je odlučila da ispali upozoravajuće hice.

- Nakon što je smanjio rastojanje na 150 metara, komandant fregate je odlučio da preventivno otvori vatru na kurs broda iz lakog oružja. Jahta pod britanskom zastavom je odmah promenila kurs i nastavila da se udaljava od ruskog ratnog broda. Posada fregate "Admiral Grigorovič" delovala je u strogom skladu sa međunarodnim propisima o pomorstvu i preduzela je sve neophodne mere da spreči incident - saopštilo je rusko ministarstvo.

"Rusija predstavlja najdirektniju i najhitniju pretnju"

Tan Desi, predsedavajući Odbora za odbranu Donjeg doma britanskog parlamenta kazao je da, dok se Velika Britanija suočava sa "nizom ozbiljnih izazova, Rusija predstavlja najdirektniju i najhitniju pretnju".

- Očigledno je da moramo da se krećemo mnogo brže, uključujući i povećanje izdataka za odbranu. Naš odbor je već pozvao vladu da se obaveže da će potrošiti 3 odsto BDP na odbranu do kraja mandata ovog parlamenta. Ako Velika Britanija želi da se preoruža tempom, biće neophodna dodatna potrošnja - rekao je on i dodao je da je ostavka ministra odbrane Džona Hilija usporila zemlju "u vreme kada treba da ulažemo u odbranu, i to brzo".

Foto: EPA/ANDY RAIN

Džejms Kartlidž, opozicioni konzervativni ministar odbrane u senci, kazao je da incident pokazuje da "Rusija predstavlja direktnu pretnju našoj naciji" i da vladajući laburisti moraju da "preuzmu kontrolu nad odbranom nakon haosa oko njihovih ministarskih ostavki prošle nedelje".

"Pucnji upozorenja su nezavisan incident"

Ministarstvo odbrane u Londonu navelo je da incident u Lamanšu treba posmatrati kao nezavisan incident koji nije povezan sa britanskom zaplenom ruskog tankera prošlog vikenda.

1/10 Vidi galeriju Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

Komandosi Kraljevskih marinaca i oficiri Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala ukrcali su se u nedelju na ruski tanker "Smirtos", koji je prevozio 98.000 tona nafte.

Kapetan tankera, indijski državljanin Adžaj Pant, pojavio se u utorak na sudu pod optužbom za kršenje sankcija protiv Moskve.