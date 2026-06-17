Slušaj vest

Kako se zahuktava letnja turistička sezona, rastu i redovi i gužve na aerodronmima zbog primene evropskog Entry/Exit sistema (EES). Procena je da će sistem glatko da počne da se primenjuje tek za dve godine, a prema novom istraživanju koje je sprovedeno na inicijativu Svetskog saveta za putovanja i turizam (WTTC), kašnjenja na granicama zbog uvođenja sistema mogla bi da ugroze čak 41 milion dolazaka posetilaca i 45,4 milijarde američkih dolara turističke potrošnje širom šengenskog prostora.

Studija spredstavljena u Madridu temelji se na anketi sprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Istraživanje je analiziralo mogući uticaj novog evropskog sistma ulaska i izlaska (EES) u slučaju da putnici pri ulasku u šengenski prostor redovno budu suočeni sa čekanjem na granicama tri do četiri sata.

Rezultati istraživanja pokazuju da bi otprilike trećina putnika bila znatno manje sklona da poseti šengenske destinacije ili bi potpuno odustala od putovanja ako bi dugi redovi na granicama postali uobičajni deo putničkog iskustva.

Novi EES trebalo je da modernizuje granične kontrole i unapredi sigurnost, ali i nekoliko meseci nakon uvođenja putnici se suočavaju s haosom, zastojima i nejasnoćama prilikom prelaska granice. Frontex, agencija zadužena za pomoć u upravljanju spoljnim granicama Evropske unije, priznao je da je prikupljanje biometrijskih podataka jedan od glavnih razloga početnih poteškoća u sprovođenju novog sistema.

1/7 Vidi galeriju Gužve na aerodromima širom Evrope Foto: RONALD WITTEK/EPA

Na događaju u Londonu Uku Sarekano, zamenik izvršnog direktora Frontexa, izjavio da je uzimanje otisaka prstiju od putnika iz zemalja van EU prilikom njihovog prvog ulaska u šengenski prostor najzahtevniji deo uvođenja sistema. Dodao je da se očekuje da će se situacija stabilizovati za godinu-dve, jer je najizazovniji deo upravo početna registracija korisnika.

Od sredine aprila ove godine EES je trebao da bude potpuno operativan na svim graničnim prelazima šengenskog prostora, ali na brojnim popularnim turističkim destinacijama, kao što su Španija, Portugal i Francuska, zabeleženi su dugi redovi i višesatna čekanja.

- Uvođenje EES-a važan je korak napred u modernizaciji evropskih granica i jačanju sigurnosti. Naše istraživanje jasno pokazuje da putnici podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme, te da razumeju dugoročne koristi koje oni mogu doneti. Kao kod svake velike transformacije, neizbežni su početni izazovi. Pitanje više nije treba li EES da bude uveden, nego kako će vlade, granične službe i turistički sektor sarađivati kako bi njegovo sprovođenje bilo što jednostavnije i efikasnije. Dobra je vest je da rešenja već postoje. Većim korišćenjem digitalnih alata za prethodnu registraciju, boljom komunikacijom s putnicima i osiguravanjem operativne spremnosti na graničnim prelazima Evropa može da smanji poteškoće i pružiti besprekorno iskustvo kakvo putnici očekuju - kaže Gloria Guevara, predsednica i izvršna direktorka WTTC-a.