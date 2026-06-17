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Novo istraživanje je otkrilo da je kalifornijski rased San Andreas dostigao najviši nivo naprezanja u poslednjih hiljadu godina.

Linija raseda dugačka skoro 1287 kilometara, koja se proteže od Palm Springsa do oblasti zaliva San Franciska, bila je relativno mirna poslednjih decenija, ali geolozi upozoravaju da je ovaj period zatišja doveo do nagomilavanja ogromnog pritiska koji bi mogao da izazove katastrofalni zemljotres, nazvan "Veliki", izveštava CBS News.

Veliki zemljotres neizbežan, ali...

Iako je veliki zemljotres neizbežan, naučnici ističu da geološko vreme ima drugačiju skalu.

- Morate zapamtiti da 'neposredno' za geologa može značiti 'u sledećem veku' - objasnila je poznata seizmolog dr Lusi Džons. Dodala je da studija pruža važne nove uvide, ali ne odgovara na ključno pitanje.

- Ne govori nam kada će se dogoditi sledeći zemljotres - rekla je Džons.

Da bi procenili buduće rizike, geolozi su analizirali podatke prikupljene tokom proteklog milenijuma.

Rezultati su pokazali istorijski visoke nivoe naprezanja, prvenstveno zato što u poslednjih sto godina nije bilo značajnog zemljotresa koji bi oslobodio uskladištenu energiju duž raseda.

1/5 Vidi galeriju San Andreas rased Foto: Ningaloo.gg/Shutterstock

Kritična tačka u Južnoj Kaliforniji

Situaciju u Južnoj Kaliforniji dodatno komplikuje mreža različitih raseda.

- Nažalost, u Južnoj Kaliforniji postoji mnogo različitih raseda koji uzrokuju problem, uključujući delove samog San Andreasa i druge rasede poput San Hasinta - rekao je Harold Tobin, direktor Pacifičke severozapadne seizmičke mreže na Univerzitetu u Vašingtonu.

Ovi rasedi se ukrštaju u ključnom koridoru, prolazu Kahon, koji služi kao glavna transportna arterija za celu državu. Ovo stvara potencijal za širenje potencijalno masivnog zemljotresa sa jednog kraja Kalifornije na drugi.

- U prošlosti je bilo zemljotresa koji su se činili da se protežu celom dužinom, od juga do severa, pravo kroz prolaz Kahon - rekao je Tobin. "Napon je izuzetno visok na obe strane upravo sada, što povećava verovatnoću da bi sledeći zemljotres mogao proći kroz to područje i biti mnogo veći.“

Opasnost od dvostrukog pucanja

Takav događaj, poznat kao pucanje dvostrukog raseda, izazvao bi daleko veću štetu od zemljotresa sa jednim rasedom.

Poređenja radi, zemljotres u Loma Prijeti 1989. godine koji je pogodio San Francisko bio je događaj sa jednim raspadom, usmrtivši 63 osobe.

Dr Džouns napominje da manji zemljotresi u oblasti Kahon prevoja ne bi bili dovoljni da oslobode ogromnu energiju koja je tamo uskladištena.

Stručnjaci se nadaju da će studija poslužiti kao dodatna motivacija da se ozbiljnije shvati pretnja "velikog zemljotresa".

Dr Džouns naglašava važnost društvene povezanosti u suočavanju sa katastrofama.