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Kancelarija za informisanje pri Državnom savetu Kine danas je objavila Belu knjigu pod naslovom „Pravednije i ravnopravnije globalno upravljanje – kineski principi, predlozi i akcije“.

Bela knjiga objašnjava naučni sadržaj, savremenu vrednost i globalni značaj Inicijative za globalno upravljanje, sveobuhvatno prikazuje aktivnosti i dostignuća Kine u učešću i vođenju reforme i izgradnje sistema globalnog upravljanja, te poziva međunarodnu zajednicu da zajedno sprovodi ovu inicijativu i gradi pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja.

Bela knjiga ističe doprinos Kine unapređenju globalnog upravljanja

U Beloj knjizi se navodi da Kina, kao odgovorna velika zemlja, zastupa izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva, insistira na pravom multilateralizmu i dosledno deluje kao graditelj svetskog mira, doprinosilac globalnog razvoja, zaštitnik međunarodnog poretka i pružalac javnih dobara, aktivno unapređujući pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja.

Čovečanstvo je nerazdvojna bezbednosna zajednica. Kao velika zemlja sa jednim od najboljih rekorda u očuvanju mira i bezbednosti, Kina je u svoj ustav uvrstila posvećenost putu mirnog razvoja, predložila i sprovodi Inicijativu za globalnu bezbednost, doprinoseći dugoročnom miru i stabilnosti u svetu.

Razvoj Kine ne može se odvojiti od sveta, a ni prosperitet sveta od Kine. Kao najveća zemlja u razvoju, Kina dosledno stavlja sopstveni razvoj u širi kontekst razvoja čovečanstva, insistira na otvaranju, saradnji i obostranoj koristi, i kroz modernizaciju u kineskom stilu pruža nove prilike svetu, podstičući razvojne trendove u drugim zemljama.

Bez obzira na promene u međunarodnoj situaciji, Kina odlučno štiti međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama u centru, međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu i osnovne norme međunarodnih odnosa utemeljene na ciljevima i principima Povelje UN-a, dosledno sprovodi pravi multilateralizam i podstiče multilateralnu saradnju.

Kina sebe vidi kao deo Globalnog juga i kroz princip iskrenosti jača jedinstvo i saradnju sa zemljama u razvoju, štiteći zajedničke interese Globalnog juga u međunarodnim poslovima.

Suočena sa raznolikošću svetskih civilizacija, Kina predlaže unapređenje sprovođenja Inicijative za globalnu civilizaciju, promociju zajedničkih vrednosti čovečanstva, otvaranje nove faze kulturne razmene i ubrzanje razvoja i napretka ljudske civilizacije. Inicijativa globalnog upravljanja pruža savremena rešenja za složene izazove Bela knjiga ističe da se današnji svet suočava sa ozbiljnim i kompleksnim krizama i izazovima, zbog čega je potrebno efikasnije globalno upravljanje. Ukazuje se da „zakon džungle“ ozbiljno narušava međunarodnu vladavinu prava, te da je neophodno popuniti postojeće praznine u sistemu globalnog upravljanja. Ističe se i da glas zemalja Globalnog juga treba da bude snažnije zastupljen. U tom kontekstu, Inicijativa za globalno upravljanje predstavlja savremeni odgovor na aktuelne globalne izazove.

Inicijativa polazi od osnovnog principa očuvanja ciljeva i načela Povelje Ujedinjenih nacija i primene koncepta globalnog upravljanja zasnovanog na zajedničkim konsultacijama, zajedničkoj izgradnji i zajedničkoj podeli koristi. Ona iznosi pet ključnih koncepata: poštovanje suverene ravnopravnosti, jačanje međunarodne vladavine prava, sprovođenje multilateralizma, zagovaranje pristupa usmerenog na ljude i naglašavanje akcione orijentacije. Ovi koncepti, kako se navodi, adresiraju suštinske uzroke brojnih globalnih kriza i nude okvir za izgradnju pravednijeg i racionalnijeg sistema globalnog upravljanja.

Suverena ravnopravnost predstavlja osnovni princip sadržan u Povelji Ujedinjenih nacija i ključnu normu koja uređuje odnose među državama. Iako se države razlikuju po veličini, snazi i stepenu razvoja, sve su ravnopravne članice međunarodne zajednice, a njihov suverenitet i dostojanstvo moraju biti poštovani. Sve države imaju pravo da ravnopravno učestvuju u procesima odlučivanja, upravljanja i raspodele koristi.

Međunarodna vladavina prava predstavlja osnovnu garanciju globalnog upravljanja. Sistem zasnovan na pravu, kako se navodi, može obezbediti fer i stabilno razvojno okruženje, uspostaviti ravnotežu prava i obaveza i doprineti pravednijem međunarodnom poretku.

Multilateralizam je predstavljen kao ključni okvir za mir i razvoj, a multilateralni mehanizmi kao neophodni za rešavanje globalnih problema. Nijedna država ne može samostalno da se razvija izvan sistema globalnog upravljanja niti da obezbedi dugoročnu stabilnost bez međunarodne saradnje, pa se multilateralizam ističe kao jedini održiv pristup.

Dobrobit ljudi predstavlja centralno pitanje globalnog upravljanja, a narodi svih zemalja osnovne su učesnice i korisnice tog sistema. Samo upravljanje koje donosi konkretne koristi i stabilna očekivanja građanima može dobiti široku podršku i dugoročnu efikasnost.