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Početak samita G7 u Francuskoj i novi susreti evropskih lidera sa američkim predsednikom Donaldom Trampom odvijaju se u trenutku pojačanih globalnih tenzija, od bezbednosnih kriza do energetskih i geopolitičkih previranja.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su prof.dr Dragan Radenović, akademik, pravnik, filozof, prof. dr Borislav Marić, bivši ambasador BIH u Kini i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe.

- Taj odnos između SAD i Evrope po prvi put nedvosmisleno pokazuje u kojoj meri je zavisnost Evrope od Sjedinjenih Američkih Država prisutna. U tom kontekstu, vidi se i određena politička i strateška dominacija SAD. Kada Donald Tramp istupa sa svojim političkim porukama, on ima veliku slobodu delovanja i izražavanja, što pokazuje određenu superiornost u odnosu na Evropsku uniju. Evropska unija, kao složen politički sistem, nije u potpunosti država, već specifična zajednica država - rekao je Radenović.

prof.dr Dragan Radenović Foto: Kurir Televizija

Ključne teme globalne bezbednosti

Kako je objasnio, današnji G7 format se razvijao tokom vremena, naglašavajući da je u fokusu samita pre svega međunarodna bezbednost kao pitanje koje direktno utiče na ceo svet.

- Reč je o formatu koji je evoluirao od nekadašnjeg G6 do G7 od 1976. godine, kada se pridružila Kanada. Danas to više nije samo skup ministara finansija, već i političkih lidera. Važno je da su na dnevnom redu ključne teme, a pre svega međunarodna bezbednost. Bezbednost je globalno pitanje i od nje zavisi svaki građanin planete, što ovaj samit dodatno stavlja u fokus svetske javnosti - kaže on.

Atanacković dalje navodi da tržište već reaguje na nagoveštaje smirivanja ratnih tenzija, uz vidljiv pad cene nafte i očekivanja da bi dalja stabilizacija mogla uslediti ukoliko dođe do dogovora u narednom periodu.

- Svet je, čini se, jedva dočekao nagoveštaj popuštanja ratnih dejstava i smirivanja situacije, što se već odražava na tržištu. Zabeležen je pad cene nafte od oko 10 do 15 dolara po barelu u odnosu na prethodni period, pa se može očekivati postepena stabilizacija, ukoliko dođe do dogovora u narednim danima - naveo je Atanacković.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- Videli smo da, prema izjavama Donalda Trampa, optimistični tonovi obično dovode do pada cena, dok tenzije i zaoštravanja izazivaju njihov rast. Tržište veoma brzo reaguje na takve poruke. Ukoliko se situacija zaista stabilizuje, može se očekivati povratak približno ranijim nivoima i ublažavanje posledica koje su ratna dešavanja ostavila na svetsku privredu - kaže on.

Marić ističe da je Kina najveći svetski uvoznik nafte i da svaki poremećaj u snabdevanju preko Ormuskog moreuza ima veliki uticaj na njenu privredu, zbog čega se pozitivno gleda na najave smirivanja odnosa između SAD i Irana.

- Moramo imati na umu da je Kina najveći svetski uvoznik nafte i da dnevno uvozi više miliona barela, velikim delom kroz strateški važan Ormuski moreuz. U tom kontekstu, svaki nagoveštaj stabilizacije situacije za nju je od izuzetnog značaja. Radi se o dogovoru između SAD i Irana, koji je u ovom trenutku elektronski potvrđen, dok se formalno potpisivanje očekuje u narednim danima uz prisustvo zvaničnika obe strane. Takav razvoj događaja Kina dočekuje pozitivno, jer bi stabilniji tokovi nafte značili i stabilniju privredu - istakao je Marić.

prof. dr Borislav Marić, bivši ambasador BIH u Kini Foto: Kurir Televizija

- Već sada se vidi jačanje diplomatskih aktivnosti kroz BRIKS i Šangajsku organizaciju saradnje. Kina i Indija nastoje da ojačaju sopstvene mehanizme plaćanja, uključujući i korišćenje nacionalnih valuta poput juana, što predstavlja izazov za dominaciju dolara u međunarodnoj trgovini. U isto vreme, Kina nastavlja da jača svoje industrijske kapacitete, posebno u oblasti prerade retkih metala, gde trenutno zauzima vodeću poziciju u svetu, što dodatno utiče na globalne ekonomske odnose - za emisiju "Redakcija", objasnio je Marić.

03:04 EKONOMSKI POTRES NA POMOLU! Stručnjaci otkrili šta se krije iza G7 samita i susreta sa Trampom: "Dogovor između SAD i Irana menja sve" Izvor: Kurir televizija

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