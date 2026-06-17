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Svirepo ubistvo profesorke (28), koje se prošlog petka dogodilo u mestu Taufkirhen an der Pram u Austriji, duboko je potreslo lokalnu zajednicu.

Prosvetni radnik (29), koji je obavljao i funkciju zamenika direktora u srednjoj školi, zverski je usmrtio svoju koleginicu u školskoj biblioteci. Nesrećnu ženu je prvo ubo nožem, a potom joj je tri puta pucao u glavu. Beživotno telo devojke pronašla je njena majka.

Veruje se da je ubica nakon zločina, tokom bekstva automobilom, pucao u sebe, nakon čega se vozilo punom brzinom zakucalo u drvo.

Kolege u šoku: "Bio je omiljen i pažljiv"

Uprava i osoblje škole su u potpunom šoku i ne pronalaze objašnjenje za ovaj užasan čin. Počinilac je u školi predavao nemački jezik, istoriju i fizičko vaspitanje, a od prošle godine je imenovan za zamenika direktora.

- Bio je veoma popularan, dobar i izuzetno pažljiv profesor - izjavila je direktorka škole za medij OÖN.

Ona je otkrila da je 29-godišnjak bio duboko zaljubljen u svoju mlađu koleginicu. Međutim, u poslednje vreme ništa nije slutilo na tragediju jer su njih dvoje sasvim dobro sarađivali.

Direktorka je čak stekla utisak da se on pomirio sa situacijom, s obzirom na to da je ubijena nastavnica imala novog partnera.

Kobni razgovor nakon nastave

Ipak, tog popodneva, zamenik direktora (koji je vodio i školsku biblioteku) zamolio je koleginicu da ostanu nakon nastave kako bi razgovarali. Direktorka se prethodno pozdravila sa njim i otišla kući, ne sumnjajući šta se sprema.

Napadač je sačekao nastavnicu ispred zbornice. Iako je ona planirala da ide kući kod roditelja sa kojima je živela, pristala je na razgovor - što se ispostavilo kao fatalna odluka.