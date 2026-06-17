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Kraljevska palata je u sredu izdala zvanično saopštenje u kojem potvrđuje da je njeno kraljevsko visočanstvo, norveška prestolonaslednica Mete-Marit (52), podvrgnuta transplantaciji pluća u univerzitetskoj bolnici Rikshospitalet u Oslu.

- Transplantacija je za sada uspešno prošla izjavio je načelnik Odeljenja za torakalnu hirurgiju, izražavajući veliku zahvalnost celom medicinskom timu koji je učestvovao u detaljnom planiranju i izvođenju ovog složenog zahvata.

Načelnik Odeljenja za plućne bolesti dodao je da su svi izuzetno zadovoljni dosadašnjim tokom oporavka.

Ipak, kao i svi drugi pacijenti nakon ovakve operacije, princeza će ostati u bolnici još nekoliko nedelja. Ovo je standardna procedura neophodna za prilagođavanje terapije, rano prepoznavanje eventualnih komplikacija i sprovođenje prve faze rehabilitacije.

Prestolonaslednik Hokon (52) potpuno je prilagodio svoj raspored kako bi u ovom ključnom periodu bio uz suprugu, a palata je najavila da će sledeće zvanične informacije o njenom zdravstvenom stanju objaviti tek nakon što bude otpuštena na kućno lečenje.

1/5 Vidi galeriju Norveška princeza Mete-Маrit stavljena je na listu za transplantaciju pluća zbog teškog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Ona se godinama bori sa hroničnom fibrozom pluća, neizlečivom bolešću koja joj je dijagnostikovana još 2018. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia, DPPA / Sipa USA / Profimedia

Tajnost datuma operacije iz pravnih razloga

U saopštenju nije precizirano kada je tačno transplantacija obavljena. Budući da je princ Hokon otkazao sve svoje obaveze još prošlog petka, pretpostavlja se da je operacija urađena krajem prethodne nedelje.

Tačan datum se svesno drži u strogoj tajnosti iz pravnih i etičkih razloga, kako se ne bi ugrozila anonimnost donora.

U zemlji sa relativno malim brojem stanovnika kao što je Norveška, precizan datum operacije omogućio bi javnosti da lako poveže nedavne nesreće ili smrtne slučajeve sa primaocem organa.

1/10 Vidi galeriju Norveška princeza Mete Marit Foto: Andreas Fadum / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nigel Waldron / Alamy / Profimedia

Porodična drama u senci operacije: Sin osuđen na robiju zbog silovanja

Dok se princeza borila za život na operacionom stolu, njena porodica se suočila sa još jednim teškim udarcem, ali na pravnom polju.

Naime, njen sin Marijus Borg Hojbi (29) osuđen je 15. juna 2026. godine pred Okružnim sudom u Oslu na četiri godine zatvora.

Sud ga je proglasio krivim po nekoliko tačaka optužnice, uključujući dva silovanja, nasilje u porodici i fizički napad.

1/8 Vidi galeriju Marijus Borg Hojbi Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hronologija bolesti: Od dijagnoze do hitne operacije

Borba norveške princeze sa ovom teškom i progresivnom bolešću započela je još 2018. godine, kada je javnosti hrabro otkrila da boluje od hronične plućne fibroze.

Iako su lekari u ranim fazama uspevali da uspore opasno napredovanje bolesti savremenim lekovima, od samog početka je bilo jasno da transplantacija u nekom trenutku može ostati jedini trajni spas za njen život.

Prvi ozbiljan alarm zazvonio je u decembru prošle godine, kada je kraljevska palata zvanično potvrdila da se njeno zdravstveno stanje dramatično pogoršalo, te da lekarski tim već ozbiljno razmatra opciju presađivanja organa.

Sve je kulminiralo 5. juna ove godine, kada je glavni lekar dr Are Holm sazvao hitnu konferenciju za medije i saopštio javnosti da je situacija postala kritična.

Zbog naglog i opasnog otkazivanja funkcije pluća, princeza je po hitnom postupku stavljena na zvaničnu listu čekanja, nakon čega su usledili dani neizvesnosti koji su završeni ekspresnom, spasonosnom operacijom u Oslu.