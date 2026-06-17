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Par sa Floride koji je saznao da im je dat pogrešan embrion nakon što se njihova novorođena ćerka Šej rodila kao dete druge rase, zadržaće trajno starateljstvo nad njom.

Stiven Mils i Tifani Skor postigli su sporazum o starateljstvu sa Šejinim biološkim roditeljima - anonimno identifikovanim kao "Pacijent 004" – u prošlonedeljnom sudskom podnesku u okviru njihove tužbe protiv klinike na Floridi koja je navodno odgovorna za zbrku sa embrionom.

Prošle godine, Mils i Skor su angažovali Kliniku za vantelesnu oplodnju u Orlandu kako bi začeli bebu putem vantelesne oplodnje.

Nakon zdrave trudnoće, Skor je rodila ćerku u decembru 2025. godine, ali je par, budući da su oboje belci, posumnjao da nešto nije u redu jer dete takođe nije izgledalo kao pripadnik bele rase.

1/5 Vidi galeriju Bračni par sa Floride sa ćerkom Šej Foto: Printscreen/Facebook

Šokantna istina

Naknadno genetsko testiranje potvrdilo je da Šej nije u biološkom srodstvu ni sa Milsom ni sa Skor.

U januaru je par putem tužbe zatražio od klinike da identifikuje Šejine biološke roditelje, kao i da plati genetsko testiranje dece rođene od drugih pacijenata kako bi se utvrdilo da li je neki od njihovih originalnih embriona bio predmet još jedne zamene.

Par je na klinici imao uskladištena tri embriona, od kojih je jedan rezultirao pobačajem, drugi je prebačen u novu ustanovu, dok je treći i dalje uredno evidentiran, navodi list Orlando Sentinel.

"U odsustvu rasne razlike koja je alarmirala [Milsa i Skor] na vašu neoprostivu grešku, sama činjenica i rezultati te greške mogli su godinama biti skrivani ili ostati zauvek neotkriveni", napisao je Džek Skarola , jedan od advokata ovog para, u pismu od 5. januara upućenom Centru za plodnost u Orlandu, navodi se u sudskim dokumentima.

Vezali se za dete

Prema izmenjenoj tužbi iz januara, Mils i Skor su razvili "izuzetno snažnu emocionalnu vezu" sa Šej i želeli su da ona ostane pod njihovom starateljstvom, ali su takođe prepoznali da bi njihova ćerka trebalo da bude "pravno i moralno ujedinjena sa svojim genetskim roditeljima".

Detalji sporazuma o starateljstvu ostaće tajni, navodi se u prošlonedeljnom sudskom podnesku.

Sudbina klinike

Nakon ove kontroverze, Klinika za vantelesnu oplodnju u Orlandu zatvorila je svoja vrata 20. maja, navodi se u saopštenju na njihovom veb-sajtu. Kompanija se takođe suočila sa nepovezanim pravnim problemima nakon što je optužena za lekarsku grešku i nemar u vezi sa surogat trudnoćom iz 2024. godine, gde je novorođenče preminulo ubrzo nakon rođenja.

"Pitanja o sudbini naših sopstvenih embriona i dalje su bez odgovora, a još je manje verovatno da će ikada i biti odgovorena", naveli su Mils i Skor u aprilskoj izjavi koju je preneo Orlando Sentinel.