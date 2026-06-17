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Kada je italijanska premijerka Đorđa Meloni u ponedeljak na Samitu G7 otkrila da je ostavila cigarete, reakcije prisutnih lidera kretale su se od čistog oduševljenja do potpune neverice.

Samo godinu dana ranije, Meloni je izjavila da bi "verovatno ubila nekoga" ako bi morala da se odrekne pušenja. Ipak, na ovogodišnjem samitu ponosno je podelila vest da je uspešno pobedila ovu naviku.

Razgovor koji je ulovio "vruć mikrofon"

Kamere i mikrofoni zabeležili su trenutak kada je Meloni, dok su lideri ćaskali čekajući da im se pridruže Donald Tramp, Emanuel Makron i Volodimir Zelenski, prokomentarisala da mora da popije kafu.

- Jutros? Da se razbudiš? - upitala je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije.

- A cigaretu uz kafu? - nadovezao se nemački kancelar Fridrih Merc.

- Ne, prestala sam - odgovorila je Meloni.

- Prestali ste? Svaka čast! - prokomentarisala je Sanae Takaiči, japanska premijerka i strastveni pušač, koja je sa italijanskom koleginicom razvila blisko prijateljstvo, opisujući je kao svoju političku srodnu dušu.

- To je odlično - dodala je fon der Lajen, koja je inače po profesiji lekar.

Zatrpana pitanjima radoznalih lidera koji su želeli da znaju kada se to tačno desilo, Merc je polušaljivo dobacio:

- Sinoć?

- Pre mesec dana - uzvratila je Meloni sa osmehom.

Britanski premijer, ser Kir Starmer, iskoristio je priliku da pita Antonija Koštu, predsednika Evropskog saveta, kada je on povukao isti potez. Kosta je odgovorio da je cigarete ostavio pre čak 21 godinu i da mu "nikada više nije palo na pamet" da zapali.

Istorija strasti prema duvanu

Iznenađenje svetskih lidera je potpuno opravdano ako se uzme u obzir koliko je Meloni bila strastveni pušač. Zbog ove navike javno ju je kritikovao i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na samitu o Gazi u Egiptu, poznat po svojoj strogoj misiji da Tursku pretvori u zemlju bez duvanskog dima.

- Izgledaš sjajno, ali moram da te nateram da ostaviš pušenje - poručio joj je Erdogan, što je izazvalo smeh kod Starmera i Makrona.

- To je nemoguća misija - umešao se francuski predsednik tokom sastanka na marginama tog samita prošlog oktobra.

- Znam, znam... Ali stvarno ne želim nikoga da ubijem - našalila se tada Meloni.

Zanimljivo je da je Meloni u svojoj knjizi priznala da se pušenju vratila nakon čak 13 godina pauze.

Takođe je istakla da joj je ova navika neretko pomagala da probije led i uspostavi bolju komunikaciju sa pojedinim stranim liderima, uključujući i predsednika Tunisa, Kaisa Saida.

1/5 Vidi galeriju Meloni, Merc, Starmer i Makron u Parizu o povodom rešavanja blokade Ormsukog moreuza Foto: Michel Euler/Pool AP

Diplomatija iza kulisa: Odnosi sa Trampom i Makronom

Samit je doneo i važne političke susrete. Meloni i Donald Tramp pokušali su da spuste tenzije i "zakopaju ratne sekire" nakon oštrih nesuglasica.

Spor je izbio kada je američki predsednik kritikovao papu zbog previše blagog stava prema kriminalu, što je Meloni ocenila kao "neprihvatljivo".

Dva lidera su u ponedeljak uveče održala sastanak koji su izvori opisali kao "razjašnjenje odnosa" u duhu "zapadnog jedinstva".

Iako važi za Trampovu najbližu liderku unutar Evropske unije - i jedinu koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji - odnosi su zahladneli kada je Italija odbila da podrži njegovu politiku prema Iranu, koja je izuzetno nepopularna među italijanskim biračima.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

- Šokiran sam njenim ponašanjem. Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam se prevario - izjavio je tada Tramp za italijanske medije.

Ipak, tokom formalnog dela samita, kamere su zabeležile trenutak kada je Meloni prišla Trampu i kratko mu poručila: "Mi smo oduvek bili prijatelji".

Potpuno drugačiju energiju Meloni je pokazala nakon sastanka sa Emanuelom Makronom. Iz sale je izašla kamenog lica, što ne čudi s obzirom na to da su se njih dvoje redovno sukobljavali tokom svojih mandata.

Ovaj neobavezni razgovor o pušenju nije bio jedini trenutak "vrućeg mikrofona" na ovogodišnjem samitu.