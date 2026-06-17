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Sporazum Irana i SAD utvrđuje uslove prekida vatre između dva ogorčena rivala, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu iz Teherana da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, objavila je danas američka mreža CNN.

Memorandum o razumevanju od 14 tačaka još nije zvanično objavljen, ali je kopiju teksta CNN-u dostavio jedan američki zvaničnik. Diplomata koji ga je video na samitu G7 u Francuskoj potvrdio je njegov sadržaj, kao i još dva diplomatska izvora upoznata sa pregovorima.

Prema sporazumu, SAD će dozvoliti Iranu da prodaje svoju naftu i petrohemijske proizvode. Takođe Teheran bi mogao da pristupi fondu za razvoj od 300 milijardi dolara ako ispuni obaveze u vezi sa svojim nuklearnim programom u daljim pregovorima. Dokument ne sadrži detalje o tome šta će se desiti sa visoko obogaćenim uranijumom Irana.

Američki zvaničnik je za CNN rekao da tekst odražava sporazum koji su u nedelju, 14. juna, digitalno potpisali predsednik SAD Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

Ali, s obzirom na tajnovitost i američke i iranske strane oko formulacija, nije jasno da li će tekst konačnog dokumenta koji bi trebalo da bude potpisan u petak u Švajcarskoj biti identičan kao nacrt koji je CNN dobio jer se tehnički detalji još usklađuju, pa se tekst može promeniti.

U izjavi za CNN, američki zvaničnici umanjuju značaj samog memoranduma, nazivajući ga "političkim dokumentom" koji ne odražava ključne tajne obaveze koje je Iran preuzeo prema SAD, posebno u vezi sa budućnošću svog nuklearnog programa.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar na nacrt koji je CNN dobio. Poluzvanična iranska agencija Tasnim opisala je procurele verzije nacrta kao netačne. Blumberg je ranije objavio jednu verziju nacrta.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Sve tačke memoranduma

CNN navodi da memorandum o razumevanju treba da bude formalno potpisan u petak, kada počinje da teče rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu i prenosi tekst sporazuma od 14 tačaka u celini:

1 - Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u trenutnom ratu, proglašavaju potpisivanjem ovog Memoranduma o razumevanju trenutno i trajno okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban, i obavezuju se da od sada neće pokretati neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se uzdržati od pretnje silom ili upotrebe sile jedini protiv drugih. Konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog člana, kao i ostalih članova.

2 - Iran i SAD se obavezuju da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet jedni drugih i da se uzdržati od mešanja u unutrašnje poslove druge strane.

3 - Iran i SAD se obavezuju da će u roku od najviše 60 dana (uz mogućnost produženja) pregovarati i postići konačan sporazum.

4 - SAD će odmah po potpisivanju ovog Memoranduma orazumevanju ukinuti pomorsku blokadu i omogućiti nesmetan saobraćaj u roku od 30 dana; takođe će povući snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.

5 - Iran će preduzeti mere da se obnovi kretanje trgovačkih brodova kroz Persijski zaliv i Omanski moreuz u roku od 30 dana.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

4 - Odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju, SAD ukidaju pomorsku blokadu i sprečavaju svako mešanje ili ometanje protiv Islamske Republike Iran, i obnavljaju saobraćaj u punom kapacitetu u roku od najviše 30 dana;saobraćaj brodova mora biti proporcionalan obimu saobraćaja pre rata sa strane Islamske Republike Iran. SAD se takođe obavezuju da povuku svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.

5 - Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran će odmah preduzeti korake kako bi obezbedila da se kretanje trgovačkih brodova iz Persijskog zaliva ka Omanskom moru i obrnuto obnovi do predratnog obima u roku od 30 dana, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih prepreka i neutralizacijom mina od strane Irana.

6 - SAD se obavezuju, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, da će izraditi sveobuhvatan plan koji će biti dogovoren od strane obe strane za rehabilitaciju i ekonomski razvoj Islamske Republike Iran, uz obezbeđivanje finansiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam sprovođenja ovog plana, kao deo konačnog sporazuma, biće formulisan u roku od 60 dana.

1/8 Vidi galeriju Teheran nakon izraelskog napada Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

7 - SAD se obavezuju da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren kao deo konačnog sporazuma, okončati sve vrste sankcija koje trenutno pogađaju Islamsku Republiku Iran, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kao i sve jednostrane američke sankcije, kako primarne tako i sekundarne.

8 - Islamska Republika Iran ponovo potvrđuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države su se saglasile da će sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih ostalih nuklearno povezanih pitanja koja su obostrano dogovorena, uključujući nuklearne potrebe Irana, biti adekvatno rešena u konačnom sporazumu; konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog člana.

9 - Islamska Republika Iran i SAD se slažu da će, do zaključenja konačnog sporazuma, održavati postojeće stanje: Iran će održavati postojeće stanje u vezi sa svojim nuklearnim programom, a SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regionu.

1/5 Vidi galeriju Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

10 - SAD se obavezuju da će odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, i do datuma ukidanja sankcija, Ministarstvo finansija SAD izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, kao i za sve povezane usluge, uključujući bankarstvo, osiguranje, transport i slično.

11 - SAD se obavezuju da će, u svetlu napretka pregovora ka konačnom sporazumu, zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina Islamske Republike Iran biti oslobođena i stavljena u potpunosti na raspolaganje. Ta sredstva, bilo da se nalaze na glavnom računu ili su preneta, koristiće se za bilo koju konačnu isplatu korisniku koju odredi Centralna banka Islamske Republike Iran i biće u potpunosti dostupna za korišćenje. SAD se obavezuju da će izdati sve potrebne dozvole i odobrenja na toj osnovi.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

12 - Islamska Republika Iran i SAD se slažu da će biti uspostavljen mehanizam za sprovođenje kako bi se nadgledalo uspešno sprovođenje i buduće obaveze u vezi sa konačnim sporazumom.

13 - Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, i po dobijanju garancija u vezi sa početkom sprovođenja članova 4, 5, 10 i 11 ovog Memoranduma o razumevanju, kao i nastavka sprovođenja tih mera, Islamska Republika Iran i SAD će ući u pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi sa preostalim članovima.

14 - Konačni sporazum će biti odobren obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.