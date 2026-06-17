IZRAEL NASTAVIO NAPADE NA JUGU LIBANA Udari uprkos sporazumu između SAD i Irana, ciljani regioni Nabatija i Kfar Tebnit (FOTO)
Izraelske snage su jutros nekoliko puta napale južni deo Libana, uprkos sporazumu postignutom između Teherana i Vašingtona, izvestila je Libanska nacionalna novinska agencija.
Ti napadi bili su usmereni na regione Nabatija i Kfar Tebnit, dodala je agencija na društvenim mrežama.
Iran je od objavljivanja sporazuma sa SAD u ponedeljak više puta saopštio da dogovor mora da uključi prekid neprijateljstava u Libanu, gde Izrael tvrdi da cilja položaje libanskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana.
Izraelski napadi, koji su se smanjili nakon objavljivanja sporazuma, ipak su se nastavili, a od tada je ubijeno pet ljudi.
Iako su neki stanovnici juga Libana počeli da se vraćaju svojim domovima, libanska vojska je savetovala da još sačekaju zbog rizika od izraelskog kršenja sporazuma.
(Kurir.rs/Beta)