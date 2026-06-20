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Jedna turistkinja proglašena je moždano mrtvom nakon što je, kako se sumnja, popila vino zatrovano metanolom u letovalištu koje je izuzetno popularno među britanskim turistima.

Ana Korosteleva (50) teško se razbolela na indonežanskom ostrvu Bali, gde je letovala sa svojim dečkom Igorom. Ona je hospitalizovana 31. maja, a lekari su već dva dana kasnije, 2. juna, konstatovali moždanu smrt.

Kobna flaša sa ulične tezge

Sumnjivo i, kako se ispostavilo, smrtonosno piće par je kupio na uličnoj tezgi, iako je na flaši stajala etiketa poznatog i zvučnog brenda. Ana, koja je poreklom iz ruskog grada Engelsa, popila je svega dve čaše, dok njen dečko Igor (39) uopšte nije konzumirao alkohol.

Ubrzo nakon toga, nesrećna žena je dobila snažnu mučninu, počela da povraća, postala preosetljiva na svetlost i dobila ozbiljne probleme sa disanjem. Igor ju je u panici prevezao u bolnicu u očajničkom pokušaju da joj spasi život, ali je ona dobila epileptične napade i izgubila svest još pre nego što joj je pružena prva pomoć.

Lekari su je odmah priključili na respirator i podvrgli hemodijalizi, međutim, ubrzo su joj otkazali bubrezi, a detaljni pregledi su pokazali potpuni prestanak moždane aktivnosti. Medicinski tim je potvrdio da je uzrok ove tragedije teško trovanje metanolom.

Porodica rasprodaje imovinu za troškove lečenja

Činjenica da je Ana pala u komu potpuno je slomila njenu porodicu, ali su njeni najbliži i dalje rešeni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi je vratili u život. Ipak, finansijski teret je ogroman – bolnički račun već iznosi oko 30.000 evra i raste iz minuta u minut dok je aparati održavaju u životu.

Kako bi se donela konačna odluka o njenom stanju, biće urađen dodatni CT sken. Očajna Anina majka planira da rasproda imovinu kako bi pokrila troškove lečenja i zadržala poslednju nadu, uprkos apelima prijatelja da to ne čini.

- Anina majka želi da proda plac, ali mi pokušavamo da je odvratimo od toga i sami sakupimo novac kako bismo pomogli - izjavio je jedan porodični prijatelj.

Lokalne vlasti još uvek nisu potvrdile da li je pokrenuta zvanična istraga, niti se zna da li su uzorci otrovnog vina poslati na toksikološku analizu.

- Ovakvo trovanje mogu izazvati i drugi opasni toksini, poput etilen-glikola. Ako je flaša sačuvana, hitno je treba testirati jer se tragovi metanola uvek mogu detektovati - upozorava poznati toksikolog Mihail Kutušov.

Jeziv globalni trend lažnog alkohola

Ana je inače poslednjih godina živela na relaciji Moskva–Vijetnam, gde je radila kao agent za nekretnine. Nažalost, njena sudbina nije usamljen slučaj, već deo jezivog globalnog trenda porasta broja smrtnih ishoda i trajnog slepila uzrokovanih švercovanim ili kontaminiranim alkoholom širom Azije, Afrike, Južne Amerike i Evrope.

Zbog sve učestalijih tragedija, britansko Ministarstvo spoljnih poslova nedavno je proširilo listu rizičnih destinacija kada je u pitanju trovanje metanolom. Među visokorizičnim zemljama sada se nalaze: Bangladeš, Indija, Iran, Jordan, Libija, Malavi, Malezija, Maroko, Nepal, Papua Nova Gvineja i Ruanda.

Odranije su na toj crnoj listi Ekvador, Japan, Kenija, Meksiko, Nigerija, Peru, Rusija i Uganda.

Ovo pooštravanje mera i upozorenja usledilo je nakon tragične smrti dvadesetosmogodišnje Britanke Simon Vajt, koja je preminula u bolnici u Laosu u novembru 2024. godine, devet dana nakon što je popila besplatne čašice votke "začinjene" metanolom.

U tom istom incidentu život je izgubilo još petoro mladih ljudi, među kojima i dve devetnaestogodišnje devojke iz Australije, Holi Bouls i Bjanka Džons, dok je više osoba završilo u kritičnom stanju.

Simon, koja je bila perspektivna mlada pravnica iz Londona, preminula je 21. novembra u privatnoj klinici u glavnom gradu Laosa, Vijentijanu.