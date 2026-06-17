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Samit G7, koji se danas završavao u francuskom gradu Evijanu protekao je u znaku razgovora o mogućem okončanju sukoba izmeđuSjedinjenih Američkih Država i Irana dok je istovremeno Evropa najavila dodatno jačanje vojne, finansijske i političke pomoćiUkrajini. Ove odluke otvorile su pitanje njihovog uticaja na globalne političke prilike, ali i na države poput Srbije.

O daljim implikacijama odluka donetih na samitu G7, kao i da li bi sporazum Vašingtona i Teherana zaista predstavio korak ka smirivanju tenzija na Bliskom istoku, za Kurir televiziju u emisiji "Puls Srbije" analizirao je prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik.

Foto: Thibault Camus/AP

G7 i dalje drži ključne poluge moći

Petrović je istakao da zemlje G7 raspolažu snažnim političkim, ekonomskim i vojnim mehanizmima koji im omogućavaju da i dalje imaju presudnu ulogu u kreiranju svetskih tokova.

- Ove zemlje i dalje imaju presudan uticaj u najvažnijim međunarodnim ekonomskim institucijama, poput MMF-a, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije. Takođe, tri članice G7 su stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa pravom veta, dok značajnu ulogu imaju i kroz NATOi Evropsku Uniju. Ipak, njihova moć danas nije toliko dominantna kao pre dvadeset ili trideset godina i iz godine u godinu se postepeno kruni - objasnio je on.

On je naveo da je američki dolar i dalje vodeća svetska rezervna valuta, kao i da Sjedinjene Američke Države zadržavaju dominantan položaj u najvećem broju ekonomskih i bezbednosnih struktura. Međutim, prema njegovim rečima, savremeni međunarodni odnosi pokazuju da se centri moći sve više premeštaju i van tradicionalnog zapadnog bloka.

Prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Foto: Kurir Televizija

Uspon novih sila menja svet

Govoreći o promenama u raspodeli globalne moći, Petrović je ukazao na rastući značaj Kine, Indije i Rusije, koje sve više utiču na međunarodne političke i ekonomske procese.

- Iran je pokazao da je ostao na nogama uprkos snažnim pritiscima i da više ne živimo u svetu u kojem postoji samo jedna dominantna sila. Amerika jeste pojedinačno najjača država na svetu, ali postoje i druge sile koje u određenim regionima, pa i na globalnom nivou, mogu da utiču na međunarodne odnose. Upravo zato danas govorimo o multipolarnom svetu i slabljenju nekadašnjeg monopola jedne supersile - dodao je Petrović.

Kako je objasnio, upravo je slučaj Irana pokazao da se međunarodni odnosi više ne mogu posmatrati kroz model koji je postojao nakon završetka Hladnog rata, kada su Sjedinjene Američke Države bile gotovo neprikosnovena globalna sila. Prema njegovoj oceni, sve veći uticaj organizacija poput BRIKS-a i Šangajske organizacije za saradnju dodatno potvrđuje da se svetski poredak menja.

Neizvesnost oko Iranskog nuklearnog programa

Petrović je ocenio da jedno od najvažnijih otvorenih pitanja ostaje budućnost Iranskog nuklearnog programa. Kako je naveo, još nije dovoljno precizirano na koji način će eventualni sporazumi biti sprovedeni, niti koje će institucije kontrolisati njihovu primenu.

- Još nije dovoljno precizirano kako će eventualni sporazumi biti sprovedeni, niti koje će institucije kontrolisati njihovu primenu. Budući period će pokazati da li će dogovori između Vašingtona i Teherana doprineti dugoročnoj stabilizaciji odnosa na Bliskom istoku. Ostaje otvoreno pitanje da li će pojedina sporna pitanja ostati izvor novih tenzija - zaključio je Petrović.

05:01 "SVET VIŠE NIJE U RUKAMA G7" Petrović: Kina je neprikosnovena, Zapad gubi dominaciju Izvor: Kurir televizija

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